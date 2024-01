"Edifici più green per ridurre le emissioni nocive"

L’Unione dei comuni Terre di Castelli, firmataria nel 2019 del Patto dei Sindaci, si è impegnata a ridurre le emissioni nocive del 55% entro il 2030. "Gli otto Comuni dell’Unione Terre di Castelli (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca) – si legge in una nota dell’Unione – faranno la loro parte prevedendo la riqualificazione energetica di ben 45 edifici di proprietà degli stessi enti locali e l’installazione di 80 nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Grazie alla collaborazione con Aess, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile, l’Unione Terre di Castelli è riuscita ad ottenere 60mila euro di finanziamenti europei (EUCF, European City Facility) per costruire una progettazione complessiva che preveda quelli che saranno poi gli interventi concreti da realizzare negli otto Comuni. "Quando ci alziamo di quota e per esempio andiamo a camminare nel nostro splendido Appennino voltandoci verso la pianura – commenta l’assessore all’ambiente dell’Unione, Umberto Costantini - spesso vediamo una coltre viola. Quell’aria terribile è quella che respiriamo. Non possiamo stare con le mani in mano, dobbiamo fare la nostra parte. Questo è un piano lungimirante e complessivo che rende concreto quel Patto dei Sindaci che firmammo a Bruxelles. Un piano che ci impegna a lavorare tutti insieme affinchè la neutralità carbonica non sia solo uno slogan, ma un obiettivo realmente perseguibile".

La presidente dell’Unione, Emilia Muratori, sottolinea il grande lavoro di squadra: "Desidero ringraziare Aess per l’impegno e il lavoro svolto. E’ grazie ad Aess, ma anche grazie agli uffici e ai tecnici dell’Unione, a cominciare dall’ingegner Paolo Cavalieri, che siamo riusciti a intercettare i fondi europei che ci consentiranno di mettere a punto un progetto ambizioso, ma assolutamente necessario".

E ancora: "Aess, con la sua esperienza e le competenze nel settore acquisite in tanti anni di attività, ci accompagnerà anche nella ricerca delle risorse necessarie e nella realizzazione concreta degli interventi. Com’è noto, infatti, senza un progetto non si può iniziare a chiedere i finanziamenti".

