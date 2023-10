"Edificio abbandonato, presto un progetto"

Circonvallazione 189, il Comune ci riprova. A quindici anni dallo sgombero e dalla chiusura resta nebuloso il futuro dello stabile, a lungo simbolo del degrado cittadino e oggi, per usare le parole del sindaco Gian Francesco Menani a suo tempo consegnate alla stampa, "un obbrobrio sigillato ormai più di dieci anni fa e rimasto da allora a simboleggiare un passato che va superato completamente": di una riqualificazione della struttura si parla dal 2009, quando l’allora sindaco Graziano Pattuzzi descriveva la necessità di superare qual ‘palazzo-ghetto’, ma la complessità dell’intervento – e l’onerosità dello stesso, roba da oltre un milione di euro - ha sempre scoraggiato le amministrazioni che si sono succedute da allora. Adesso la giunta ci riprova: la ‘rigenerazione e riqualificazione urbanistica ed edilizia dello stabile’ viene infatti prevista sul Documento unico di programmazione 2023-2025 approvato a novembre dalla Giunta, e propedeutico ad essa ecco il conferimento – formalizzato la settimana scorsa – dell’incarico per l’aggiornamento dello Studio di fattibilità tecnico economica in fase di progettazione. Sarà un progettista specializzato ad occuparsene, dando corso al proposito dell’amministrazione, ovvero "rifunzionalizzare un immobile ad oggi in completo disuso, evitando l’ulteriore consumo di suolo attraverso appunto la riqualificazione dell’edificio esistente ponendo in essere interventi sfidanti volti all’efficientamento energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale in tutte le fasi del processo (dall’esecuzione alla gestione), e valorizzando tuttavia l’intera area con una riqualificazione di un intero comparto urbano".

Dal punto di vista progettuale, al posto del ‘palazzo-ghetto’, in teoria, sorgerebbero tre ‘stecche’ all’interno delle quali troveranno posto la sede della Croce Rossa, la caserma della guardia di finanza e altre strutture ad uso pubblico – palestra o centro civico. Poco più di 35mila euro la cifra investita dall’amministrazione per l’elaborazione dello studio di fattibilità, che al Comune fornirà anche stime più attuali e precise rispetto ai costi dell’intervento. Fissati oggi, a spanne, attorno al milione e mezzo: l’Amministrazione sta cercando il modo di farsi finanziare la metà dell’importo dalla Regione, ed in questa prospettiva ha partecipato ad un paio di bandi non ancora andati ad assegnazione, ma ad oggi le risorse per procedere non ci sono. Il piano di fattibilità, insomma, riguarda ipotesi che restano futuribili, e chissà quanto praticabili sul medio-berve periodo, ma se non altro fornirà alla Giunta elementi più certi sui quali fare le valutazioni del caso.

