Edili, aumenti in busta

È stata raggiunta l’intesa per la firma dell’accordo per l’elemento variabile della retribuzione per i lavoratori delle aziende edili sul territorio modenese. L’accordo è stato firmato dai sindacati edili Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil con le associazioni datoriali. L’accordo riguarda circa 15mila addetti e porterà nelle tasche dei lavoratori 32,61 euro mensili (1° livello) sino a 83,32 euro mensili (8° livello). Per fare un esempio, ai livelli medio-bassi un lavoratore edile beneficia di 400-500 euro in più all’anno. L’aumento sarà erogato in busta paga da giugno. "Raggiungere oggi questo accordo – sottolineano Rodolfo Ferraro (Fillea Cgil), Cinzia Zaniboni (Filca Cisl) e Silvio D’Acunto (Feneal Uil) – in questo momento di alta inflazione, consente di mettere soldi freschi nelle tasche dei lavoratori". Firmata anche un’intesa sull’erogazione di un una tantum sino a un massimo di 350 euro per gli operai iscritti nelle Casse Edili modenesi con anzianità superiore ai 9 mesi.