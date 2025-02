Edilizia green, Kerakoll a caccia di idee

Kerakoll Group lancia ‘Ideas for Future’, una Call for Ideas pensata in collaborazione con la design agency Logotel per raccogliere proposte e soluzioni che contribuiscano a rispondere ai bisogni abitativi di oggi e immaginare quelli di domani. La sfida del presente e del futuro dell’edilizia è immaginare nuovi scenari per vivere nel rispetto dell’ambiente e del benessere abitativo, ed è in questo contesto che Kerakoll Group, promuove Ideas for Future. "Vogliamo – spiega il CEO Marco Zini - rafforzare il nostro impegno per un’edilizia innovativa e sostenibile. Crediamo fermamente che il futuro dell’abitare passi attraverso soluzioni tecnologiche avanzate e una visione condivisa con una comunità di innovatori, che sappiano coniugare funzionalità, estetica e rispetto per l’ambiente: siamo pronti a investire – aggiunge Zini - per supportare le idee più promettenti per costruire, insieme, luoghi migliori in cui vivere". Le candidature (fino al prossimo 3 aprile su ideasforfuture.kerakoll.com) sono aperte a persone fisiche e giuridiche: la Call è pensata in particolare per professionisti, ricercatori, startup, spin-off universitari, centri di ricerca, micro, piccole e medie imprese, chiamati a presentare le proprie idee in tre aree di interesse, ovvero soluzioni e sistemi per rispondere ai nuovi bisogni dell’abitare, strumenti e piattaforme a supporto dei professionisti per progettare e realizzare soluzioni per il benessere abitativo, servizi end-to-end. Le tre realtà finaliste riceveranno un contributo di 3 mila euro e verranno accompagnate al Pitch Day finale, che si terrà a giugno e nel corso del quale verranno presentate ad una giuria composta da rappresentanti di Kerakoll, che stabilirà il progetto vincitore. Ottenuto nel 2023 la certificazione B Corp, Kerakoll continua così a perseguire i propri obiettivi strategici, sostenuti da un piano quinquennale (2025-2029) di investimenti complessivi pari a 350 milioni di euro.

"Il nostro Gruppo rappresenta una piattaforma aggregatrice di attori qualificati che, con ‘Ideas for Future’, vuole entrare in contatto con chi è in grado di offrire soluzioni nuove per ridefinire il concetto di benessere abitativo, migliorando la vita dei professionisti che lavorano nel mondo dell’edilizia e degli utenti finali", ha dichiarato Gabriele Retucci, Chief Marketing Officer di Kerakoll Group, aggiungendo come "attraverso questa Call si potrà conoscere Kerakoll da vicino: metteremo a disposizione della realtà vincitrice l’accesso al nostro network, alle nostre risorse e know-how, con l’obiettivo di attivare un eventuale percorso di co-sviluppo e/o sperimentazione".