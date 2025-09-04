Edilizia scolastica, 55 cantieri. Lavori di miglioramento sismico e una nuova palestra al Barozzi

Il nuovo anno scolastico è ormai alle porte e i lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico di due dei degli istituti tecnici più importanti della città – il Barozzi e il Corni – sono quasi terminati.

L’opera di rifacimento della palestra dell’istituto tecnico Jacopo Barozzi, come dichiara l’ingegner Annalisa Vita, direttrice dell’area tecnica della Provincia di Modena, sarà conclusa entro gennaio 2026. L’intervento, iniziato a novembre 2023, ha un valore complessivo di un milione e 500 mila euro ed è stato finanziato tramite fondi Pnrr.

Si concluderanno all’inizio del prossimo anno anche i lavori di miglioramento sismico della scuola. L’opera rappresenta la parte finale di un intervento più ampio iniziato nel 2019, per un importo complessivo di oltre otto milioni di euro. È al momento in corso anche la riqualificazione dell’aula magna dell’istituto.

"Siamo partiti nel 2019 con quattro successivi stralci di miglioramento sismico. Stiamo concludendo il terzo e il quarto stralcio, che riguardano principalmente i locali dell’ex Cir, l’aula magna e la palestra. Negli anni abbiamo utilizzato tante tecnologie, come torri dissipative, contrafforti esterni con setti di cemento armato e strutture metalliche che verranno inglobate all’interno della struttura", spiega Vita.

Sulle tempistiche del progetto, l’ingegnere annuncia che "tutta la parte delle aule verrà riconsegnata alla scuola entro il 15 settembre, mentre rimangono attivi i cantieri dell’aula magna e della palestra: la fine dei lavori è prevista entro la fine dell’anno, al massimo a inizio 2026".

La dirigente scolastica del Barozzi Lorella Marchesini è entusiasta del lavoro svolto insieme alla Provincia: "Ho seguito questo cantiere dall’inizio: si è trattato di un impegno molto grande e importante da parte della Provincia per la sicurezza dei nostri studenti. Ad oggi abbiamo una scuola completamente rinnovata".

Marchesini aggiunge poi di aver "molto apprezzato la metodologia di lavoro dell’ente Provincia, che è sempre stato in contatto con noi: abbiamo condiviso tante scelte, non siamo stati tagliati fuori".

Anche presso la sede di largo Aldo Moro dell’istituto Corni i lavori per il miglioramento sismico della palazzina A – iniziati a settembre 2023 e costati un milione e 800 mila euro – sono in stato avanzato. È poi in fase di ultimazione l’intervento di ristrutturazione delle facciate esterne della scuola.

L’ingegner Vita afferma che "abbiamo concluso il miglioramento sismico della palazzina A: siamo intervenuti su tutti i nodi strutturali rinforzandoli con elementi metallici e fibre di carbonio. In più abbiamo lavorato sulla parte impiantistica perché questo edificio, una volta finiti i lavori, otterrà il certificato di prevenzione incendi".

Inoltre, come aggiunge la direttrice dell’area tecnica della Provincia, "abbiamo un altro cantiere relativo alla messa in sicurezza delle facciate esterne diffuso su tutto il polo: abbiamo rivisto tutti gli elementi che erano pericolosi e che rischiavano cedimenti strutturali. L’opera verrà conclusa entro il mese di ottobre".

Federico Giroldi, preside del Corni, afferma che questi lavori mettono a disposizione degli studenti "spazi sicuri da un punto di vista sismico che possono essere utilizzati anche per le innovazioni in ambito didattico".

I lavori di ristrutturazione e miglioramento delle scuole Barozzi e Corni si inseriscono in un più ampio piano di interventi sull’edilizia scolastica promosso dalla Provincia. Al momento, l’ente sta lavorando a 55 progetti per un costo totale di 64 milioni di euro, per la maggior parte finanziati tramite fondi Pnrr (43 milioni). La Provincia ha investito nella costruzione di nuovi edifici scolastici e di nuove palestre, oltre che in opere di messa in sicurezza e manutenzione di strutture preesistenti.

Come spiega Fabio Braglia, presidente della Provincia, "abbiamo completato circa il 75% delle opere che avevamo programmato. Entro la metà del 2026 avremo concluso tutto. Posso dire in anticipo che è una sfida che abbiamo vinto".

Secondo le stime di Braglia, infatti, entro settembre il valore complessivo delle opere concluse supererà i 50 milioni di euro, risultato che "consente di rispettare le tempistiche previste dal Pnrr".