Edilizia scolastica, 94 milioni in quattro anni

Dall’edilizia scolastica alle infrastrutture di collegamento, passando dalla salvaguardia dell’ambiente e la gestione delle emergenze. Sono svariati gli ambiti di intervento delle Province e ieri mattina il presidente uscente Gian Domenico Tomei ha tracciato il bilancio dei quattro anni di mandato affiancato dai dirigenti. "Abbiamo investito 93,5 milioni di euro in edilizia scolastica, di cui un terzo per oltre 20 interventi di miglioramento sismico delle strutture. Abbiamo realizzato otto nuovi edifici, tra palestre e ampliamenti scolastici e siamo stati i primi in Europa a riscaldare una scuola con l’idrogeno verde".

Sui 917 chilometri di strade provinciali sono stati invece investiti 53 milioni di euro in grandi opere viarie, come la Pedemontana, l’allargamento della strada provinciale (ora passata ad Anas) 413 Nazionale per Carpi a San Pancrazio, la tangenziale di San Cesario in corso di completamento. Sui 167 ponti della Provincia sono stati realizzati 45 interventi per oltre 20 milioni di euro e sulle strade, tra manutenzioni e interventi straordinari, ci sono stati 72 cantieri per circa 30 milioni di investimenti complessivi, oltre a 57 interventi sul contrasto al dissesto idrogeologico per oltre 10 milioni di euro. Di particolare rilievo anche la realizzazione del primo impianto di riscaldamento a idrogeno – un primato europeo - nella palestra dell’istituto superiore Meucci di Carpi, con l’energia necessaria per l’elettrolisi che verrà prodotta da pannelli fotovoltaici: idrogeno verde prodotto in loco mediante energia solare senza emissioni di CO2.

La Provincia, oltre a strade e scuole, si occupa di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, di pianificazione territoriale, pari opportunità e polizia provinciale e in questi ambiti, nei quattro anni di mandato del presidente Tomei, l’amministrazione ha partecipato ad oltre mille tavoli istituzionali, che hanno riguardato, tra l’altro, l’emergenza sanitaria con i Comitati ordine e sicurezza, la Ctss, l’organizzazione delle Province, il per Patto il lavoro e clima e per Pnrr, il trasporto scolastico.

Tomei ha sottolineato il ruolo determinante della Provincia come "casa dei Comuni, che fornisce supporto ai Comuni e alle Unioni di Comuni del territorio attraverso una serie di convenzioni tra cui, l’ufficio di avvocatura unico per la difesa e la rappresentanza in giudizio che conta 34 enti convenzionati, l’ufficio stampa che conta oltre 20 enti convenzionati, l’ufficio del Difensore civico con 33 enti. Riguardo al futuro, il presidente Tomei ha rimarcato che "sono tante le cose da fare, basti pensare che abbiamo investimenti già programmati per 28 milioni di euro sulle strade, mentre sulle scuole investiremo oltre 50 milioni di euro, grazie al lavoro prezioso e indispensabile di tutto il personale dell’ente, che sento di ringraziare col cuore, perché senza il loro contributo, non avremmo raggiunto alcun risultato".