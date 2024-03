"Edilizia sociale, niente lezioni dal Pd"

"Sull’edilizia sociale, il criterio residenzialità sacrosanto: non accettiamo lezioni dal Pd". La capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Elisa Rossini commenta la mozione respinta sul mantenimento del criterio di residenzialità nei punteggi per l’accesso all’edilizia residenziale sociale presente anche nel regolamento del Comune di Modena che il Presidente Bonaccini vorrebbe costringere i Comuni ad eliminare. "Il capogruppo Carpentieri in Consiglio – sottolinea Rossini – ha attaccato le posizioni del centro destra e si è accanito in modo particolare sull’onorevole Daniela Dondi che nell’immediatezza della scellerata decisione aveva dichiarato che la decisione della Regione punta ad aiutare i nuovi arrivi e non i cittadini nati e cresciuti in Italia. Mirando di fatto a cancellare la nostra storia e tagliando fuori gli italiani per mero egoismo immigrazionista".

Rossini condivide "pienamente le affermazioni dell’onorevole Dondi e l’attacco frontale da parte di Carpentieri dimostra in modo inequivocabile la miseria di pensiero in cui la sinistra cittadina naviga. Ricordiamo al consigliere Carpentieri che l’onorevole Daniela Dondi ha sfidato alle elezioni politiche del 2022 il candidato del Pd Soumahoro, quello del diritto all’eleganza, quello con gli stivali da lavoro, quello finito nella bufera per il caso delle cooperative di supporto ai migranti della moglie e della suocera rinviate a giudizio perché accusate di reati fiscali, scaricato da Verdi e Sinistra all’indomani dal voto".