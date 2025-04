Educatrice a processo: "Ha solo seguito il protocollo, nessun atteggiamento violento"

Secondo le colleghe di lavoro l’educatrice agì in base alle linee guida, senza ‘abusare’ dei metodi educativi ma gestendo la situazione come previsto in quei casi specifici. E’ quanto dichiarato giovedì in aula dalla testimone della difesa e collega di lavoro dell’educatrice socio pedagogica finita a processo con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione.

Secondo quanto contestato dalla procura a seguito di una segnalazione, infatti, la donna usò metodi ‘bruschi’ per contenere un bambino con disturbo dello spettro autistico. I fatti risalgono al 2022 e sono avvenuti all’interno di una scuola di infanzia modenese. A segnalare alla cooperativa per la quale lavorava l’imputata il presunto abuso dei mezzi di correzione era stata l’insegnante di sostegno che, nell’assistere all’interno della sezione a determinati toni e modi nei confronti del bambino da parte dell’educatrice, aveva ritenuto necessario segnalare l’accaduto.

La stessa imputata indicò di aver seguito ‘il protocollo’ previsto nei casi specifici e giovedì mattina in aula è stata esaminata una delle tre testimoni indicate dalla difesa che, a sua volta, ha escluso atteggiamenti ‘violenti’ da parte dell’imputata. La difesa – rappresentata dagli avvocati Guido Sola e Giorgia Menani – ha rinunciato alle ulteriori due testimoni poiché su accordo delle parti sono stati messi agli atti i verbali redatti in indagini difensive. Le tre colleghe della donna, in servizio nella stessa scuola hanno sostanzialmente confermato il corretto operato dell’educatrice.

Il 5 giugno prossimo sarà invece sentito in aula il consulente tecnico della difesa, Giuseppe Sartori presidente emerito dell’università di Padova, che spiegherà a livello scientifico come questi casi debbano essere gestiti affinchè il bimbo non sia pericoloso per se stesso e per gli altri. L’imputata, nel corso della precedente udienza aveva sostenuto come quel giorno il minore avesse avuto due profonde crisi e come, avendo lo stesso, in entrambe le occasioni, manifestato comportamenti aggressivi, in quanto tali pericolosi per sé e per altri, l’alunno fosse stato contenuto a livello emotivo e a livello ambientale venendo isolato temporaneamente dal gruppo classe. Dopo di che l’educatrice lo aveva contenuto fisicamente praticando la tecnica chiamata holding.

"Attendiamo di poter rassegnare le nostre conclusioni all’esito dell’istruttoria – affermano gli avvocati –. L’imputata era presente ed è fiduciosa nella giustizia, nella possibilità di chiarire prontamente l’equivoco".

v.r.