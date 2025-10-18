Educazione affettiva. Bufera sul divieto a scuola: "Governo oscurantista"

"Questo Governo sta diventando quello più oscurantista di sempre". Lo scrive sui social il sindaco Massimo Mezzetti riferendosi al divieto di educazione affettiva fino alle scuole medie, mentre alle superiori ci sarà la possibilità solo con il consenso dei genitori. "Per ora – scrive Mezzetti – è un emendamento, che però ha avuto il via libera in Commissione scuola alla Camera all’interno di una legge sul consenso informato. Se tutto questo diventerà legge – assicura – vorrà dire che noi enti locali ce ne faremo carico e continueremo a supportare l’educazione alla sessualità e all’affettività come già facciamo attraverso il nostro sostegno, anche a Modena, alle diverse realtà che portano avanti importanti progetti".

Mezzetti, criticando la "scure", sottolinea il "momento storico in cui cresce la consapevolezza generale che l’educazione affettiva e quella sessuale siano fondamentali per uno sviluppo sano di ragazzi e ragazzi".

Il disegno di legge ’Valditara’ trova il disappunto anche di Federica Venturelli, assessora alle Politiche educative: "In un Paese ancora scosso dall’ennesimo femminicidio, restringere ulteriormente gli spazi dedicati all’educazione sessuo-affettiva e al rispetto dell’altra e dell’altro nelle scuole è un grave passo indietro". "La scuola – prosegue Venturelli – deve essere uno spazio laico e sicuro; il luogo principale per dibattere, fare prevenzione e divulgare modelli di relazioni sane, basate sulla conoscenza del proprio corpo, sulla propria salute, sul dialogo, sulla parità e sulla libertà di scelta. Il nostro Paese continua ad andare, invece, nella direzione opposta a quella necessaria, impedendo alla scuola di svolgere il suo fondamentale ruolo di primo presidio di prevenzione".

La scuola – sottolinea Venturelli "gioca un ruolo chiave" nella costruzione di identità e relazioni. Per questo il Comune di Modena, attraverso il centro culturale Memo, si fa portatore del tema dell’affettività con diversi percorsi dedicati proprio alle scuole - dall’infanzia alle secondarie di primo e secondo grado - come ’Abbracciamo(ci) nelle diversità’, per contrastare i comportamenti discriminatori, ’Io come tu’, per sollecitare la conoscenza di sé e dell’altro o il gioco di ruolo ’Heroes card game’, per un clima collaborativo a scuola". Poi vari progetti contro il bullismo e la violenza di genere. "Tutti – conclude Venturelli – dovremmo sentirci responsabili del futuro dei giovani, eppure l’Italia rimane uno dei sei Paesi UE in cui non è prevista l’educazione sessuo-affettiva come materia scolastica obbligatoria".

Anche la Cgil, il sindacato scuola Flc Cgil e la Rete degli Studenti Medi, criticano con fermezza la proposta del ministro Valditara: "L’estensione del consenso informato dei genitori a tutte le attività che riguardano ’materie di natura sessuale, affettiva o etica’ come previsto dalla riforma è un vero e proprio diritto di veto nelle mani delle famiglie. Questo meccanismo oltre a portare all’esclusione di intere fasce di studenti da fondamentali percorsi di prevenzione e conoscenza, creando disuguaglianze, nega il ruolo fondamentale proprio degli organi collegiali e l’autonomia scolastica".