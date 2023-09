"Educazione ambientale, aprire un centro sul territorio"

Un Centro di educazione e documentazione ambientale, dove scuole, associazioni e cittadinanza possano trovare informazioni e iniziative e che diventi un punto di riferimento per riflettere e indagare l’indissolubile rapporto tra qualità dello sviluppo e qualità dell’ambiente. E’ questa la proposta arrivata dal direttivo del Gruppo modenese scienze naturali, che in occasione della 58ª edizione di Entomodena, manifestazione di rilievo internazionale dedicata alla promozione della conoscenza degli invertebrati (insetti, molluschi), in programma anche oggi alla Polisportiva Saliceta San Giuliano di Modena, ha presentato in un incontro pubblico: "A Modena si avvicina un appuntamento elettorale importante e la nostra comunità sarà chiamata a decidere chi in futuro governerà il territorio e con quali obiettivi. La nostra proposta è che questa nuova fase sia caratterizzata da una diversa e maggiore attenzione ai temi della qualità ambientale, per ridurre l’impatto delle attività antropiche sull’ambiente naturale e per favorire il ripristino della biodiversità e degli equilibri tipici del nostro territorio". Il Gruppo modenese scienze naturali già in passato ha rivolto proposte all’amministrazione, ad esempio chiedendo che gli spazi verdi più rilevanti del territorio urbano siano gestiti non solo per assicurarne la fruibilità ai fini ricreativi e sportivi ma anche per tutelare le presenze faunistiche e botaniche ancora presenti e per promuovere una cultura ambientale quanto mai necessaria. "Una sollecitazione che sin qui ha prodotto pochi risultati, nonostante l’evidente adesione di tanti cittadini a questa esigenza – spiega Lucio Saltini – Si può e di deve fare di più".