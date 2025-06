Educazione ambientale, Luca Mercalli alla rocca

Venerdì, dalle 17, nella rocca di Vignola, convegno, a ingresso gratuito, dal titolo "Ambiente e comunità: educare oggi per abitare domani. La vicesindaca e assessora all’Ambiente, Anna Paragliola, spiega: "L’educazione ambientale non è solo una tematica scolastica o tecnica, è una sfida culturale e civile. Conoscere il territorio, comprenderne le fragilità e agire in modo consapevole sono azioni fondamentali per costruire una comunità più responsabile e resiliente. Insieme all’Unione Terre di Castelli promuoviamo questo incontro con ospiti di rilievo nazionale come il prof. Marco Redolfi e il meteorologo Luca Mercalli. Sarà l’occasione per riflettere insieme sul ruolo che ogni cittadino può avere nella transizione ecologica del territorio e mettere a conoscenza la cittadinanza del lavoro svolto dal Ceas, il Centro per l’educazione ambientale e sostenibilità Valle del Panaro, gestito dalla cooperativa Lumaca". A tutti i partecipanti, grazie alla collaborazione all’evento del gruppo Hera, sarà distribuito un gadget.