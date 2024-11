Educazione finanziaria anti abusi

In occasione del mese dedicato all’eliminazione della violenza contro le donne, Lapam Confartigianato promuove un evento dedicato all’educazione finanziaria, fondamentale per combattere la violenza economica di genere. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’associazione, Consob e il centro anti violenza ’Vivere Donna’. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Modena ed è inserita nel programma di iniziative ’Modena contro la violenza sulle donne’. L’appuntamento è in calendario per stasera, a partire dalle ore 18, presso la sede centrale Lapam Confartigianato in via Emilia Ovest 775. Aprirà l’incontro la Presidente del Movimento Donne Impresa Lapam Confartigianato Rita Cavalieri, seguiranno gli interventi di Alice Degl’innocenti e Alessandra Menozzi, del Centro antiviolenza Vivere Donna che inquadreranno il fenomeno della violenza di genere e Paola Soccorso di Consob.