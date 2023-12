Educazione finanziaria. Bper premia gli studenti: "Investiamo su cittadini consapevoli e preparati"

Si è concluso con successo il progetto nazionale di educazione finanziaria e sostenibilità ‘B-education: idee che valgono’, dedicati agli studenti universitari di qualsiasi dipartimento.

La cerimonia di premiazione si è tenuta infatti ieri mattina al Bper Banca Forum Monzani e ha visto il riconoscimento dei primi tre gruppi di studenti classificati. Il primo premio è andato al gruppo Harmoney, composto da Pietro Cappellini della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, Luigi Masini del Politecnico di Milano, Emanuele Sacco dell’Università degli Studi di Milano e Alin Tomulet dell’Università Bicocca di Milano, ciascuno dei quali si è aggiudicato 10mila euro.

Al secondo posto il gruppo Previmenti, a cui componenti sono stati riconosciuti 8mila euro e, infine, terzo classificato il gruppo BPERte!, che ha vinto 7mila euro a testa.

Il programma multidisciplinare, ideato e lanciato da Bper Banca a settembre 2022 e sviluppato in sinergia con CivicaMente, FEduF e ASviS, con la collaborazione di Officine Italia, del Ministero dell’Università e della Ricerca e di ADEIMF (Associazione docenti di economia degli intermediari e dei mercati finanziari e finanza d’impresa) ha coinvolto oltre 1900 studenti di oltre 60 università italiane.

L’obiettivo era quello di diffondere l’educazione finanziaria e la sostenibilità come competenze di cittadinanza trasversali ai percorsi di studio.

"È con grande soddisfazione – ha commentato Flavia Mazzarella, presidente di Bper Banca – che oggi concludiamo con successo un progetto ambizioso e significativo per Bper e, più ampiamente, per la comunità accademica. Per noi l’educazione finanziaria e la consapevolezza sulla sostenibilità sono fondamentali per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili, in grado di affrontare le sfide del mondo contemporaneo. L’obiettivo principale del progetto è stato di integrare queste competenze trasversali nei percorsi di studio degli studenti e delle studentesse, affinché possano applicarle nelle varie sfere della loro vita, personale e professionale".

"Il progetto – ha proseguito Giovanna Boggio Robutti, direttore generale di FEduF – è un modello di riferimento per l’educazione finanziaria rivolta alle università. È nostro compito ora portarne la visibilità sui tavoli di lavoro nazionali e locali, affinché questa buona prassi, che dovrà poi essere resa scalabile, possa essere di ispirazione per iniziative future".

"Siamo orgogliosi – ha aggiunto Tiziano Fazzi, amministratore delegato di CivicaMente – di aver contribuito a questo ambizioso progetto. È rarissimo vedere numeri di coinvolgimento così elevati in progetti esterni dedicati agli studenti universitari. Insieme a BPER abbiamo sviluppato una piattaforma per gestire la formazione di oltre mille studenti, prodotto contenuti originali dedicati al target di riferimento, monitorato e accompagnato puntualmente il lavoro dei gruppi. Una iniziativa faticosa – ha concluso Fazzi – ma che ha regalato a tutti grandissime soddisfazioni".