Educazione, la sfida dei genitori. Al via un nuovo ciclo di incontri

L’educazione dei figli minori, resa ancora più complessa dalla separazione dei genitori e dalle conseguenze emotive che questa comporta. È il filo conduttore del ciclo di incontri promossi dal laboratorio Self Help, gruppo permanente di auto-aiuto e supporto per uomini separati o che si stanno separando e si trovano ad affrontare nuove sfide. L’appuntamento è per domani alle 21 presso il Centro delle Famiglie di via del Gambero 77 e proseguirà nei quattro lunedì successivi. Il laboratorio è guidato dallo psicologo e psicoterapeuta Franco Boldrini con la collaborazione del prof. Massimo Panari e di Gianfranco Molinaro da anni impegnato assieme alla moglie Maria Barra per tutelare i diritti dei nonni, coinvolti nelle separazioni dei figli. La partecipazione al laboratorio Self Help è gratuita ma è necessaria la prenotazione ai numeri (339-3142626, 347-2223158 e 335-7831693). Si può partecipare in presenza o a distanza in videoconferenza. Self Help, che gode del patrocinio del Comune di Modena e della collaborazione del Centro sportivo italiano e dell’Associazione genitori sottratti, in 13 anni ha già incontrato oltre 150 persone. Dopo il primo appuntamento (domani) gli altri incontri sono previsti il 14, 21 e 28 ottobre. "Oltre al dolore per un rapporto finito e al senso di smarrimento per un progetto di vita da ripensare, gli uomini separati o in fase di separazione affrontano nuove sfide, non sempre positive - spiega il prof. Massimo Panari -. Incapacità di mantenere un rapporto sereno con l’ex moglie e la sua famiglia d’origine, difficoltà economiche, ostacoli a vedere i figli per ‘cavilli burocratici’ o conflitti con l’ex coniuge: sono problematiche comuni in questa delicata fase della vita"

Il ciclo di incontri in programma sarà specificamente dedicato al tema dell’educazione dei figli minori, una sfida accresciuta dalla separazione tra madre e padre. Quando i genitori si separano, i figli possono trovarsi al centro di tensioni emotive e logistiche che complicano il loro percorso di crescita. È fondamentale che, pur nella rottura della relazione coniugale, si mantenga un ambiente sereno e stabile quanto possibile per i bambini. "La separazione - spiegano gli organizzatori - può influire profondamente sul benessere emotivo dei minori, causando sentimenti di insicurezza e ansietà. I genitori devono affrontare la difficile sfida di collaborare per il bene comune dei figli, cercando di superare i conflitti personali per instaurare una comunicazione costruttiva e rispettosa. Durante gli incontri, esploreremo strategie per gestire i conflitti e stabilire accordi equilibrati riguardo alle decisioni educative, garantendo che i diritti e i bisogni dei figli siano sempre al centro delle decisioni. Inoltre, si discuterà dell’importanza della co-genitorialità, dell’equilibrio tra disciplina e comprensione, e del modo di affrontare eventuali cambiamenti nelle abitudini e routine familiari con sensibilità e attenzione".

Paolo Tomassone