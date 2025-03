Educazione stradale a scuola ‘Occhi aperti’ sull’alcol alla guida

Un incontro con un centinaio di studenti delle classi seconde dell’Istituto Superiore ‘A. Ferrari’ di Maranello, sul tema dell’educazione stradale. E’ il primo di un ciclo più articolato – prossima iniziativa il 21 marzo - promosso dall’assessorato alla Sicurezza che mette a confronto i giovani con un’agente della Polizia locale che illustra loro le regole da rispettare e i corretti comportamenti da tenere lungo le strade. Un dialogo fattivo e non privo di efficacia, "non a caso – spiega l’assessore alla Sicurezza Elisabetta Marsigliante - rivolto ad una fascia di età che vede gli studenti raggiungere una graduale autonomia come utenti della strada. Il progetto va oltre la sfera puramente nozionistica sulla conoscenza delle regole, comunque importante, ed è soprattutto finalizzato – prosegue l’assessore - a far riflettere i nostri ragazzi su un concetto di ‘sicurezza collettiva’ inteso nel senso più ampio del termine". Diverse le tematiche affrontate, anche attraverso esempi specifici: tra questi, molto seguito e partecipato il ‘focus’ sulle buone pratiche da tenere durante la guida e riguardo alla manutenzione dei veicoli, della consapevolezza relativa a certe manovre vietate dal codice della strada, dei significati della segnaletica più comune e delle nefaste conseguenze derivanti dall’uso di alcol o stupefacenti. In quest’ultimo caso, i ragazzi hanno anche potuto utilizzare degli occhiali ‘speciali’ - messi a disposizione dalla sezione modenese dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada - che una volta indossati simulano la guida sotto l’effetto di droghe. Stefano Fogliani