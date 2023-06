Educazione stradale col tappeto didattico

Un ‘tappetone didattico’ per l’educazione stradale. Nell’ambito delle azioni rivolte alla diffusione tra gli studenti formiginesi delle buone prassi e delle regole legate alla circolazione stradale, è stato proposto alle scuole primarie di concludere l’attività di educazione stradale più tradizionale, che si tiene cioè nelle aule, con una prova a bordo delle biciclette: una sorta di ‘saggio’ al termine di 80 ore che hanno coinvolto 26 classi e 520 alunni. Così, all’interno dell’Oratorio Don Bosco, è stato allestito il ‘tappetone didattico’, acquistato lo scorso anno, per consentire agli studenti di percorrere a bordo delle biciclette le strade di una città immaginaria, ma molto simile a quella reale, in modo da coinvolgere in prima persona gli alunni suggerendo loro la possibilità di divertirsi assimilando, al contempo, quelle regole indispensabili ai cittadini di domani. Per consentire a tutti di partecipare, la Polizia Locale ha messo a disposizione biciclette acquistate di recente, caschetti e giubbotti riflettenti. L’iniziativa ha riscosso un importante successo, inducendo la Polizia Locale di Formigine a decidere di ripeterla: le giornate con il ‘tappetone’ verranno ripetute anche presso i centri estivi nei prossimi giorni ed è facile prevedere replicheranno il successo di quella tenutasi presso il ‘Don Bosco’.