Educazione stradale e legalità. Bimbi e ragazzi a scuola di sicurezza

Modena
CronacaEducazione stradale e legalità. Bimbi e ragazzi a scuola di sicurezza
7 set 2025
STEFANO FOGLIANI
Cronaca
Formigine, dopo gli incontri della Polizia locale nei centri estivi riprendono gli appuntamenti in classe.

Oltre 210 tra bambini e ragazzi che hanno frequentato i centri estivi di Formigine e che hanno incontrato la Polizia Locale per proseguire le attività di educazione stradale già iniziate in ambito scolastico. Anche lo scorso anno, e continuerà nel prossimo, la Polizia Locale di Formigine ha infatti portato avanti il progetto "Vigile amico", promosso nelle scuole dell’infanzia e primarie del territorio come arricchimento dell’offerta formativa. Per quanto riguarda i centri estivi, ritrovarsi in un contesto diverso, all’aperto e votato al gioco, ha permesso di affrontare con uno spirito più leggero temi importanti come l’uso corretto della bicicletta.

L’obiettivo resta però lo stesso: ricordare che di sicurezza stradale non si deve smettere di parlare, neppure d’estate o in vacanza. Molto partecipato il momento dedicato alle biciclette. Prima di mettersi in sella, i ragazzi, aiutati dai più grandi, hanno controllato le ruote, gonfiato quelle non efficienti, verificato i freni e gli altri dispositivi. Un passaggio utile per sottolineare come la prima regola di sicurezza sia quella di circolare con mezzi funzionanti e sicuri.

Non sono mancate le domande: dalla curiosità sull’impennata, all’importanza di indossare il casco, fino alla necessità di scendere dalla bicicletta per attraversare le strisce pedonali, soprattutto sulle strade più trafficate. Con i ragazzi delle medie, invece, l’attenzione si è spostata sul tema più ampio della legalità: la Polizia Locale ha approfondito questioni legate all’uso degli spazi comuni e ad alcune cattive abitudini.

s.f.

