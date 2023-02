"Educhiamo gli studenti alla spesa sostenibile"

Conad Nord Ovest si conferma sponsor del ’Campionato di giornalismo’ sostenendo anche quest’anno un’iniziativa che valorizza le nuove generazioni. "Essere vicini alle Persone è un elemento distintivo di tutto il nostro sistema; il nostro impegno supera i confini fisici del punto vendita e va oltre, grazie al lavoro quotidiano di Soci e collaboratori che, attraverso l’ascolto e la vicinanza, costruiscono relazioni di fiducia con le comunità, portando avanti i valori della sostenibilità ed impegnandosi per promuovere la crescita e lo sviluppo dei territori e la tutela dell’ambiente. È il nostro modo di essere impresa nella comunità in linea con la strategia di sostenibilità ’Sosteniamo il futuro’ – spiega Adamo Ascari, Amministratore Delegato Conad Nord Ovest – : ogni giorno Conad si impegna ad essere parte attiva delle esigenze dei territori, a partire dalla scuola, promuovendo iniziative che nascono dall’attento ascolto e che rispondono alle esigenze della comunità. Dall’impegno assunto nei confronti della sostenibilità passa necessariamente l’attenzione ai giovani, alla scuola e alla loro formazione, attraverso la promozione attiva di cultura ed istruzione con numerosi progetti di qualità. Obiettivi che perseguiamo stimolando sinergie, percorsi e collaborazioni con partner seri ed autorevoli che condividono i nostri stessi valori, come il Gruppo QN, che ringraziamo per...