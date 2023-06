Effetto alluvione, frutta in ginocchio "Ciliegie, produzione dimezzata"

L’agricoltore mostra le ciliegie ferite: uno spacco centrale le fa assomigliare a delle castagne: "Sono invendibili, nel giro di un paio di giorni ammuffiscono". Tra gelo e piogge torrentizie la produzione di frutta si è praticamente dimezzata, in particolare di ciliegie sugli alberi ce ne sono tra il 50 e il 70 per cento in meno. Un bel guaio per la produzione di una delle eccellenze della nostra provincia. Nell’azienda ‘Nino e Marisa’ di Giuseppe Quartieri a Savignano - riconoscimento alla ciliegia più bella d’Italia nel 2022, una decina di premi e una collaborazione con l’università - operaie e operai (nove in tutto) sono impegnati a predisporre i cestini per la vendita: direttamente ai clienti per un terzo, il resto alla cooperativa.

Il titolare cura personalmente la sua tenuta di sei ettari, l’equivalente di sei campi da calcio. "Questa azienda ha quasi 50 anni, ci attestiamo solitamente sui 400 quintali di produzione: non ha il primato sul territorio in termini di quantità, ma puntiamo sulla qualità attraverso le potature sistematiche degli alberi: in questo modo riusciamo a garantire un ottimo raccolto in termini di dimensione della ciliegia (dai 20 ai 25 grammi), bellezza e dolcezza". Per fare un esempio, se una pianta può arrivare a 35 chili loro ne fanno produrre 20, per non ‘stressarla’. "Beh, un conto è partorire un figlio solo, un altro sono tre gemelli…", sorride. E i numeri in questa stagione contano perché gelate (temperature sottozero per tre notti prima di Pasqua, i fiori sono stati ‘bruciati’) e piogge alluvionali hanno messo in ginocchio il raccolto: "Praticamente si è salvato solo chi ha messo i teli per proteggere le piante". Che però possono arrivare a costare anche 100mila euro a ettaro.

"Io, solo per colpa del gelo, ho perso il 50 per cento della produzione rispetto agli anni normali e altri quintali ne ho persi per le crepe nei teli durante le ultime piogge". Perché, è la spiegazione, quando le precipitazioni sono fisiologiche non succede nulla, ma quando diluvia per tre giorni di seguito come è successo a maggio, l’umidità crea una condensa sotto il telo che fa marcire il frutto. Il prezzo alla produzione ovviamente ne risente, sebbene naturalmente resti competitivo rispetto ai listini della grande distribuzione o al dettaglio dove si sale tra i 16 e i 20 euro al chilo: "Quest’anno si viaggia sui 9 euro al chilo per quelle più grosse anche perché la produzione è appunto in picchiata, solitamente gli anni scorsi erano sui 7 euro".

Ma ai sostegni economici Quartieri non sembra neanche pensarci: "Si vedrà, noi cerchiamo intanto almeno di rientrare nei costi, quest’anno sappiamo già che i ricavi saranno praticamente inesistenti: l’importante è salvarsi. Di solito si arrivava a vendere fino ai primi di luglio, ma quest’anno al 25-26 giugno mi sa che finiamo già".

Che non sia una buona stagione, lo dicono anche nei mercati: "L’alluvione – fanno sapere dal Italmercati – ha distrutto i prodotti di stagione come pere, mele, susine, kiwi e vigne, in piena fase di maturazione per cui vi sarà una generale diminuzione della qualità e della quantità di frutta e verdura solo a partire dalle prossime settimane con un incremento dei costi".

Gianpaolo Annese