"Effetto Covid e guerra, mille famiglie in povertà"

"Il 2022 è stato un anno particolarissimo, segnato dalle conseguenze del periodo di pandemia da un lato, e dall’accoglienza delle persone ucraine in fuga dalla guerra dall’altro. Due situazioni che hanno coinvolto tutti per le crisi che hanno generato a più livelli". Con questa premessa suor Maria Bottura, direttrice della Caritas diocesana, ha introdotto ieri mattina a Palazzo vescovile il ‘Rapporto dei progetti e delle attività 2022’ pubblicato da Caritas diocesana, Porta Aperta Carpi, Recuperandia e Porta Aperta Mirandola. Un documento che si pone come osservatorio delle situazioni di povertà e difficoltà nella Diocesi ma anche per fare conoscere il ruolo del volontariato e del fare rete. Due le maggiori criticità: la casa e il lavoro. "Nel 2022 – ha proseguito suor Maria – sono state accompagnate complessivamente 974 famiglie, per un totale di circa 3.000 persone, con oltre 1500 interventi (momenti di ascolto, definizione di progetti, erogazione di contributi per bollette, affitti, spese condominiali, ticket sanitari e ogni altro tipo di affiancamento) e sono stati distribuiti oltre 12.000 pacchi viveri, ai quali vanno aggiunte le circa 600 tessere dell’Emporio Cinquepani". Per quanto riguarda l’emergenza Ucraina, la Caritas diocesana ha accolto e accompagnato 120 famiglie di profughi giunte a Carpi, per un totale di 300 persone. Anche Alessandro Gibertoni, coordinatore del Centro di ascolto di Porta Aperta Carpi ha sottolineato come il 2022 "si è caratterizzato in particolare per i tanti incontri avuti con le famiglie ucraine in fuga dalla guerra e nel sostegno morale e materiale alle stesse".

Nello specifico, lo scorso anno le famiglie incontrate al Centro di ascolto sono state 606 in 193 giorni di apertura, con un +31% rispetto al 2021 (ben 145 nuclei in più). "Occorre ritornare al 2017 per avere numeri analoghi – ha proseguito Gibertoni –. Il notevole incremento riguarda solo le famiglie straniere ed in primis i nuclei arrivati dall’Ucraina". Sempre tantissime le famiglie seguite dal programma alimentare: sono state 544 sul totale e complessivamente questa risposta sui beni di prima necessità raggiunge 1.538 persone. Tale aiuto si è materializzato con la distribuzione di sporte viveri (5.762), 117 in più rispetto all’anno passato. Presenti anche monsignor Gildo Manicardi, Vania Veronesi (Emporio Cinquepani), Fulvio Ferrarini (Dedalo), Alessandra Mioni (Porta Aperta Carpi), Loretta Tromba (Porta Aperta Mirandola), Linda Oliviero (Recuperandia).

Maria Silvia Cabri