"Effrazioni e vandalismi, un tormento per i commercianti"

E’ trascorso un mese esatto da quando le associazioni di categoria avevano lanciato l’allarme sicurezza, con un occhio di riguardo al centro storico. Ma, visti i fatti, nulla è cambiato. Lo conferma Fiorenza Limberti, direttore di Confcommercio città di Modena: "Il fondato timore di tanti esercenti con cui abitualmente dialoghiamo – spiega – non è solo quello di essere presi di mira, come peraltro è accaduto anche recentemente, da furti, danneggiamenti e atteggiamenti molesti, ma che si generi un clima non positivo e tale da disincentivare tanti abituali o potenziali fruitori e visitatori del cuore della nostra città ad andarci". Questa è la preoccupazione maggiore di baristi e negozianti, riportata dall’associazione anche alle autorità durante un tavolo di confronto al quale hanno partecipato il prefetto, il questore e i vertici delle forze di polizia, municipale compresa: "In quell’occasione – spiega Limberti – abbiamo chiesto più controlli anche di notte, magari della polizia locale, il questore ci ha assicurato che stanno lavorando molto e facendo il possibile. Sono certa che è così, ma resta il fatto che assistiamo ancora alle solite scorribande che hanno subito un’impennata dopo l’emergenza Covid. Ci è stato detto di raccomandarsi che tutti gli esercenti si dotino di sistemi di sicurezza passiva, in effetti c’è chi non ha ancora mezzi di difesa adeguati". Ormai non si può più prescindere dall’avere un allarme antintrusione collegato con le forze dell’ordine, telecamere e inferriate: "Sono sistemi costosi, per fortuna c’è il bando della Camera di Commercio che copre la maggior parte delle spese. Ciò non toglie che i commercianti siano frustrati, si sentono tormentati, alla sera non si va a casa sereni. – dice Limberti – Un associato che ha un locale in Sant’Eufemia ha subito due effrazioni in pochi giorni, appena dopo l’apertura del locale. Queste cose scoraggiano e si teme che passi il messaggio che il centro non è sicuro".

Non solo furti, ma anche vandalismi e situazioni moleste: "Voglio ricordare che per molto tempo, a partire dall’estate scorsa, i commercianti del centro hanno dovuto fare i conti anche con gruppi di ragazzi molesti, che hanno creato non pochi danni. E’ arrivato il momento di risolvere i problemi di microcriminalità del centro e di permettere a chi vi lavora di farlo in serenità".

val. b.