"Elementari imbrattate, stanziati 20mila euro"

Spariranno prima dell’inizio dell’anno scolastico le scritte no-vax con cui ignoti, a fine maggio, imbrattarono le facciate delle scuole Sant’Agostino. L’accaduto generò unanime condanna in città, ed è prossima la copertura delle frasi impresse con vernice rossa, "anche per lasciarsi alle spalle definitivamente quello che resta un brutto episodio", spiega il vicesindaco Alessandro Lucenti, cui attraverso i social alcuni cittadini avevano chiesto conto dei lavori, appena terminati invece al liceo Fanti di Carpi. "Abbiamo già messo a bilancio le cifre necessarie per l’intervento, ovvero 20mila euro: abbiamo appaltato i lavori e la ditta ha effettuato il sopralluogo garantendoci che provvederà in tempo per l’inizio dell’anno scolastico", spiega Lucenti, che aggiunge, relativamente a presunti ritardi nelle operazioni, come "da una parte sono stati necessari gli ovvi tempi tecnici per reperire le risorse economiche e assegnare l’incarico, dall’altra su quell’edificio, prima di intervenire sull’esterno, abbiamo provveduto a fare diversi lavori interni".

La scuola di via La Spezia, infatti, è stata interessata da opere di miglioramento sismico "cui si sono aggiunte una serie di ulteriori migliorie ai locali in vista del trasferimento di alcune sezioni del nido all’interno delle elementari e dell’ampliamento della mensa". Ora si completerà il restyling sulle facciate esterne. "Inizialmente avevamo sistemato dei teli a copertura delle scritte, che volevamo non fossero più visibili anche per non urtare la sensibilità dei tanti, grandi e più piccoli, che frequentano il plesso scolastico, poi, non appena ne abbiamo avuto possibilità, abbiamo deciso di provvedere con una soluzione più radicale, anche se più costosa per l’Amministrazione, ma pensiamo sia giusto così e che quei 20mila euro che serviranno a cancellare le scritte siano ben spesi", aggiunge ancora il vicesindaco, che tuttavia auspica, un domani, di potersi rivalere su chi ha tracciato quei segni sulla scuola.

"Le indagini, ad oggi, per quanto ci consta, non hanno portato novità di rilievo, ma – conclude il vicesindaco – come Amministrazione contiamo proseguano e possano andare a buon fine conducendo all’identificazione degli autori di questo scempio. Sarà nostra cura nel caso rivalerci su di loro, anche dal punto di vista economico, in ordine alle somme che abbiamo dovuto anticipare per restituire le facciate all’aspetto originario".

Stefano Fogliani