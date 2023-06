Elementari Sant’Agostino, nuova mensa antisismica

Dopo i circa 2 milioni per l’adeguamento sismico di alcuni plessi scolatici, tra i quali le elementari Bellini e Sant’Agostino, le medie Leonardo e Ruini, un altro ‘regalo’, dal PNRR, alle scuole sassolesi. Il Comune ha infatti chiuso, a fine maggio, l’iter che permetterà di aggiungere una nuova mensa alla elementare ‘Sant’Agostino’ complice, appunto, un contributo – 800mila euro – che arriva, attraverso il Ministero, dai fondi ‘Next Gen’, cui l’Amministrazione aggiungerà 120mila euro di risorse proprie. Al centro delle cronache nei giorni scorsi in quanto oggetto di un raid vandalico che ne ha imbrattato gran parte delle facciate, la scuola si trova in via La Spezia, a ridosso della Chiesa di san Pietro a Rometta: l’obiettivo che si vuole conseguire con la nuova mensa è "superare le problematiche dell’attuale edificio ampliando l’offerta di posti per il servizio di refezione, proseguendo nel lavoro, già intrapreso, di riqualificazione degli edifici scolastici cittadini", spiega il vicesindaco Alessandro Lucenti, soddisfatto di avere intercettato ulteriori risorse "per garantire alla città strutture più moderne e funzionali". Gli studi di fattibilità sono già stati eseguiti, la Giunta ha dato via libera agli atti propedeutici alla progettazione esecutiva, dando mandato ad SGP di provvedere a ‘dare gambe’ ad un progetto sul quale è già stata fissata anche la linea del traguardo. Progettazione definitiva ed esecutiva chiusa entro l’anno, collaudo previsto per il 2024, salvo imprevisti. Quanto alla struttura in sé, di cui al momento è disponibile solo un rendering, si parla di un edificio ad un piano di circa 400 metri quadri di estensione: ‘sarà – si legge sulla relazione tecnica – una costruzione innovativa, sismicamente adeguata e altamente efficiente in termini di contenimento energetico’. Garantito, quest’ultimo, da un rivestimento a cappotto, da un manto di copertura in lamiera preverniciata, da infissi e porte studiate ad hoc e da un’illuminazione a LED ma anche da una pompa di calore alimentata da eventuali pannelli fotovoltaici. L’edificio, che sarà collocato nel lotto su cui sorge il complesso della scuola, sarà caratterizzato da una sala refezione, cucina e anticucina, cui si aggiunono un locale dispensa e locali di servizio – spogliatoi e bagni – a disposizione di personale e studenti.

