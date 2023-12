Elena Bigotti è la Consigliera di Fiducia

Dal 18 dicembre anche l’Università di Modena e Reggio Emilia ha una Consigliera di Fiducia: l’avvocata Elena Bigotti, esperta in violenza di genere nell’ambito del diritto civile e di famiglia, di diritto antidiscriminatorio e di contrattualistica civile.

La Consigliera di Fiducia ha la funzione di fornire consulenza riguardo ad atti di discriminazione, molestie sessuali, vessazioni psicologiche e molestie morali, all’interno dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Questa figura contribuisce alla soluzione del caso, suggerisce i provvedimenti più idonei ad affrontare la situazione e fornisce indicazioni sulle procedure informali e formali previste dal Codice e sulla normativa vigente. In accordo con il Comitato Unico di Garanzia propone all’Amministrazione iniziative di informazione e formazione mirate. "L’istituzione della Consigliera di Fiducia – commenta la Presidente del Cug Rita Bertozzi – è un altro passo importante con il quale il nostro Ateneo rafforza gli strumenti per garantire ambienti di lavoro/studio/ricerca in cui venga rispettata la dignità delle persone e sia prevenuta ogni forma di molestia, come previsto nel Codice di condotta. Il confronto con gli altri atenei che hanno istituito questa figura ci conferma l’importanza di questa scelta per sensibilizzare la comunità accademica sui temi del benessere e contrasto delle discriminazioni".