Elena Biolochini medaglia d’oro ai campionati regionali

Si sono svolti a Montecchio Maggiore i campionati regionali di special olympics bowling. Elena Biolochini si è messa subito in evidenza ai preliminari con un totale di 440 in 3 partite. Il giorno dopo si sono svolti i singoli di ogni squadra e il totale diElena Biolchini nel singolo femminile in 3 partite e stato di 437, un risultato che ha portato alla medaglia d oro. Poi si sono svolti I becker a squadre sia nl gruppo femminile che nel campionato misto. La Biolchini che gioca nella Brixia Smail Brescia Lombardia totalizzando un totale becker a squadre femminile di 548 birilli, insieme a Silvia Preti, Serena Gatta, Diletta ed Elisabetta, diretti dagli allenatori Mauro Facchetti di Brescia e Cesare Mesa.