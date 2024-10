Elena Ugolini in visita a Pavullo: "Scuola, sanità e commercio. Ora la montagna va valorizzata"

"Dobbiamo cambiare il metodo di governo e l’approccio della nostra Regione nei confronti delle aree interne. Partirò dalla revisione della legge urbanistica perché quella attuale non valorizza le diversità dei territori". Queste le parole di Elena Ugolini, la candidata civica all’elezioni regionali del 17/18 novembre, che ieri ha incontrato il sindaco di Pavullo Davide Venturelli. "Ho deciso di dedicare gran parte del tempo alle aree interne durante questa campagna elettorale perché in questi territori è a serio rischio il futuro della nostra società, di tutti noi.

Dobbiamo far fronte allo spopolamento dei paesi di montagna e collina tramite incentivi per aprire attività commerciali, aiuti ai comuni per garantire posti negli asili nido, agevolazioni per attrarre medici in questi territori che ne ospitano sempre di meno. Inoltre, la difesa del territorio passa innanzitutto mettendo in sicurezza le zone montane e collinari. Un’altra tematica di cui abbiamo parlato col sindaco Venturelli è l’emergenza della peste suina, da affrontare senza fronzoli e timori per salvaguardare le nostre produzioni e i nostri allevamenti".

"Ringraziamo Elena Ugolini per l’attenzione ed il tempo dedicati alla montagna, un territorio bellissimo ma anche complesso da gestire e amministrare per la carenza cronica di risorse" ha dichiarato invece il sindaco Venturelli.

"Pavullo è di fatto il capoluogo ed il centro più importante dell’Appennino modenese, una realtà in crescita sia demografica sia economica. In questo contesto crediamo sia importante poter tornare a investire nuovamente sugli aspetti infrastrutturali che possano accompagnare lo sviluppo (viabilità e opere idrauliche), sia l’attenzione verso la sanità, ospedaliera e territoriale, ed i servizi socio-scolastici, con un sostegno strutturale continuativo per gli asili nido, le CRA e la disabilità".

Elena Ugolini e il sindaco Venturelli si sono poi confrontati sulle necessità infrastrutturali dell’ area modenese. Entrambi sono convinti della necessità di realizzare "la nuova tangenziale di Pavullo e la sua prosecuzione con l’asse di penetrazione verso Strettara". Due progetti che, dice il sindaco Venturelli, "favoriranno anche il turismo con collegamenti più rapidi da e per la pianura e con il versante toscano. Oltre alla valorizzazione dei prodotti locali ed in generale dell’agricoltura tradizionale, crediamo sia necessaria una politica che incentivi il recupero e la cura sistematica di tutto il territorio, soprattutto a livello di zone boschive, in modo da ridurre il rischio idrogeologico e migliorare anche a valle la sicurezza dei fiumi. Risulterà poi fondamentale il sostegno economico per il progetto di salvaguardia idraulica della città in fase di realizzazione, poiché con i soli fondi comunali sarà impossibile fare fronte a tutte le opere necessari".