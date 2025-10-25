Elena, una morte senza colpevoli: "Mi fido di indagini e magistratura"

All’esito delle indagini svolte dalla squadra Mobile, non vi erano dubbi – secondo la procura – della colpevolezza di Pasquale Concas tanto che anche la Corte d’Assise d’Appello aveva confermato la condanna all’ergastolo per l’imputato. Oggi, però, dopo la ‘revisione’ del procedimento, per la Corte Concas è innocente: non ha ucciso l’avvocatessa Elena Morandi. "Io avevo visto mia cugina la mattina stessa, proprio il giorno in cui è morta, ma non avevo idea che le potesse capitare qualcosa. Oggi, però, c’è una sentenza di assoluzione per l’unico imputato e ho piena fiducia nella magistratura". E’ questo il commento del cugino di primo grado della vittima.

Il corpo della donna fu trovato all’interno del suo appartamento di via Boccabadati, nel 2017: secondo l’autopsia morì per asfissia dopo aver inalato il fumo dell’incendio che si era sprigionato nella sua abitazione. Una assoluzione ora scagiona il 55enne Concas originario di Osilo, Sassari: gli indizi a suo carico non sarebbero sufficienti a dimostrare la sua colpevolezza. "Allora fui sentito dalla questura – spiega il cugino – temevo che Elena si fosse uccisa e quando è stato escluso, mi sono sentito sollevato. Eravamo quattro cugini: sarebbe stato brutto pensare di non essere riusciti ad aiutarla. Dopo di che – spiega – mi parlarono di due ipotesi: omicidio o causa accidentale, ma io non ho saputo nulla del rapporto con Concas sino alla condanna in primo grado. Mia cugina non ne aveva mai fatto menzione. Anche la mattina stessa non mi disse nulla: mi aveva chiamato per andarla a trovare e parlammo del più e del meno".

Il cugino della Morandi, infatti, quel 23 settembre 2017 ricevette una chiamata da parte della cugina che gli chiedeva un prestito di 300 euro. L’uomo si recò dall’avvocatessa e ci rimase quasi un’ora. Il movente economico spinse le indagini verso Concas, la cui storia giudiziaria era già segnata da altri due omicidi. "Credo che tutti, forze dell’ordine e magistratura abbiano fatto il loro dovere – dice il cugino di Elena Morandi –. Posso avere pensieri personali ma gli unici che hanno indagato e scavato sono stati i magistrati. Errore? Non sta a me stabilirlo. Accetto così la sentenza" conclude.

