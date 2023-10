Eleonora Manfredini non ce l’ha fatta: muore a 27 anni dopo quasi un mese di agonia

Serramazzoni (Modena), 21 ottobre 2023 – La comunità serramazzonese piange Eleonora Manfredini, la 27enne coinvolta nel grave incidente avvenuto lo scorso 22 settembre sulla via Giardini alla ‘Fondaccia’. Dopo quasi un mese di lotta in ospedale, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e ieri, venerdì 20 ottobre, è purtroppo giunta la notizia della sua scomparsa.

Eleonora Manfredini, 27 anni

Fin da subito si era capito che le sue condizioni fossero molto gravi. La sua Toyota Yaris era finita in uno stretto e profondo terrapieno tra due muri in un rettilineo nei pressi del caseificio San Pietro in Rio Torto. Un incidente la cui dinamica non era mai stata totalmente chiarita. La corsa dei volontari di Avap Serramazzoni prima e poi dell’elisoccorso giunto in notturna da Bologna aveva permesso di ricoverarla nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore. Ma nei giorni scorsi le sue condizioni sono tornate improvvisamente a peggiorare.