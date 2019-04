San Cesario (Modena), 4 aprile 2019 - Sognava un futuro e una famiglia con il fidanzato, col quale era da poco andata a convivere e al quale sui social scriveva..."tu che ora sei tutto". Ma i suoi sogni e la sua giovanissima vita si sono spezzati ieri all’alba, in uno scontro frontale devastante mentre lei, Eleonora Pradelli, 20 anni, a bordo della sua fiat Panda come faceva ogni mattina da un anno si recava a lavorare alla Coop.

Era da poco uscita da casa a Castelfranco (dove si era trasferita da Marano) Eleonora e stava percorrendo viale Vittorio Veneto per raggiungere, appunto, la vicina via Boschetti. All’improvviso, forse a seguito di un sorpasso, lo scontro violentissimo con una Hyundai, condotta da una 44enne, che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

Lo schianto è stato talmente violento da far finire la Hyundai nel fossato adiacente, cappottandosi. La Fiat bianca della 20enne, invece, si è accartocciata su stessa e quando, poco dopo, i sanitari del 118 sono giunti sul posto, per Eleonora non vi era più nulla da fare. Serie anche le condizioni dell’altra conducente, estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e ora ricoverata a Baggiovara.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Castelfranco a cui spetta ora il compito di ricostruire la drammatica dinamica dello schianto. «Era una ragazza spettacolare, estroversa e sempre gentile – commentano gli amici e colleghi della Coop di San Cesario –. Veramente una bellissima persona; era con noi da un anno e stamattina (ieri, ndr) abbiamo appreso la terribile notizia. Ogni mattina si scherzava insieme mentre si allestiva la merce e si servivano i clienti. Sarà dura non vedere più il suo sorriso».

Sconvolte anche le ex colleghe di Tezenis di Vignola, Sonia, Anna, Martina e Katia: «Una ragazza dolce la cui più grande ambizione era quella di costruire la propria famiglia. Studiava spagnolo, lo adorava, e era stata un anno in Grecia per l’Erasmus. Non riusciamo ancora a crederci». Lutto anche a Marano dove è cresciuta ed era molto conosciuta.