Elettricisti con esperienza per l’impresa Niam Srl

Niam srl, è una nuova impresa specializzata nella realizzazione di impianti elettrici tradizionali, domotici e industriali con sede a Mirandola sta cercando 4 operaie elettricistie con almeno 4 anni di esperienza per adibirli alla installazione e manutenzione di impianti elettrici e fotovoltaici. Sono richiesti gli attestati per l’accesso al cantiere (sicurezza, primo soccorso, ecc.) e patenti B e C. preferibile automunitite. Si cercano persone con buone capacità relazionali, manualità, precisione e capacità di applicare le norme tecniche relative all’installazione e manutenzione di impianti. Il lavoro prevede trasferte in regione. Contratto full time a tempo determinato. Per candidarsi lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o app LavoroXTe oppure inviare mail a [email protected] Si raccolgono domande fino al 30032023.