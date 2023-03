"Elevato grado di specializzazione delle imprese manifatturiere"

Un’indagine finalizzata ad individuare le specializzazioni territoriali di filiera, dà un’ulteriore testimonianza della vocazione distrettuale dell’economia modenese. La nostra provincia, infatti, è quella che, a livello regionale, conta il maggior numero di comuni – quattordici – presenti nelle 39 filiere in cui sono state raggruppati ben 919 settori produttivi. E non solo: Modena è anche quella più rappresentata, grazie alla presenza in ben otto classifiche. L’indagine ha raccolto, per ognuna delle filiere individuate i primi venti comuni dove maggiore è il peso del singolo settore per parametri come il numero di addetti e il fatturato, misurati in un arco di tempo di dieci anni. In altre parole, i dati mostrano i comuni dove più forte è il peso delle singole filiere. L’analisi svolta dall’Ufficio Studi di Cna dimostra come il nostro sia, appunto, sicuramente tra i territori più virtuosi in regione. "Sono dati sicuramente positivi per il nostro sistema economico – commenta Francesco Stagi, segretario provinciale di Cna – che testimoniano l’elevato grado di specializzazione delle imprese manifatturiere, ma anche la capacità del territorio di aver diversificato le proprie capacità tecniche in diversi ambiti. Un patrimonio da difendere evolvendo queste potenzialità sulla base delle nuove tecnologie, innanzitutto quelle digitali. Non è casuale che Cna Modena sia stata l’Associazione che ha accompagnato il maggior numero di imprese, una sessantina, verso l’utilizzazione del bando digitalizzazione, per oltre 4,4 milioni di euro di contributi".