"Elevazione della Tenenza a Compagnia, sono già state raccolte oltre 1600 firme"

Sono state superate le 1.600 sottoscrizioni solamente online per elevare la stazione dei carabinieri di Castelfranco Emilia da Tenenza a Compagnia. A renderlo noto è stata ieri l’amministrazione comunale, che subito rilancia: "L’obiettivo dei prossimi giorni è crescere ancora di più".

Dallo stesso Comune poi spiegano: "La raccolta firme promossa dal Comune di Castelfranco Emilia insieme a Cna, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confcommercio, Confesercenti, Cisl e Lapam Confartigianato per l’elevazione della Tenenza dei Carabinieri in Compagnia rimarrà aperta fino al 15 gennaio. È possibile sottoscrivere la petizione su change.org al seguente link, https://www.change.org/p/elevazione-della-tenenza-dei-carabinieri-di-castelfranco-emilia-a-compagnia, oppure digitando sulla barra di ricerca di Google "Elevazione della Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia a Compagnia". In alternativa si può firmare la proposta in presenza presso le sedi dei soggetti promotori nei comuni di Castelfranco, Bomporto, Nonantola, Ravarino e San Cesario.

Questa proposta non nasce da un’esigenza contingente, ma si inserisce in un quadro di programmazione strategica per la sicurezza pubblica. Il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano, ha già incontrato più volte i rappresentanti del Ministero dell’Interno, tra cui il suo titolare attuale, Matteo Piantedosi, e la dott.ssa Maria Teresa Sempreviva, Capo di Gabinetto al Viminale, per presentare le istanze di elevazione e discutere le potenzialità di tale progetto.

Nei vertici presso il Ministero il sindaco ha sottolineato più volte l’importanza di avere una Compagnia dei Carabinieri. L’attuale Tenenza, se elevata a Compagnia, potrebbe beneficiare di risorse più consistenti e di una struttura operativa più articolata. Oltre agli incontri formali, l’amministrazione ha attivato una serie di azioni concrete per supportare la richiesta di elevazione. Sono stati redatti e presentati vari documenti ufficiali, incluse delibere e mozioni approvate dai consigli comunali dei comuni dell’Unione del Sorbara e Spilamberto".

"L’importanza di questo progetto – sottolinea il sindaco Giovanni Gargano – è accentuata dalla crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini. L’elevazione in Compagnia dei Carabinieri non solo aumenterebbe il presidio quantitativo delle forze dell’ordine, ma permetterebbe anche l’implementazione di politiche di prevenzione più efficaci, volte a ridurre la criminalità e a migliorare il controllo del territorio. Ed è proprio seguendo uno schema di collaborazione tra diversi soggetti che abbiamo immaginato progetti come quello degli Street Tutor e del Controllo di Vicinato, che però hanno lo scopo di affiancare chi opera in divisa per la sicurezza del territorio".