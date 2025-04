Elezioni a San Prospero: assemblea Pd

Inutili gli sforzi del Pd di giungere alla composizione della rottura tra Eva Baraldi e Sauro Borghi. Domani sera una assemblea degli iscritti al Pd, convocata per definire l’atteggiamento del partito in vista della scadenza elettorale del 25 e 26 maggio, prenderà atto che non è stata possibile alcuna intesa e si andrà divisi al voto per eleggere sindaco e consiglio comunale. A questa conclusione è giunto anche il gruppo "San Prospero 2030 – Sauro Borghi sindaco". "L’uscita pubblica dei sostenitori di Eva Baraldi ‘Un comune per tutti’– si legge in un comunicato– ha precluso a tanti iscritti e simpatizzanti Pd la possibilità di capire cosa stesse accadendo e poter assumere un ruolo di arbitro. Continuano a sfuggirci le ragioni di questa divisione che non ci risulta fondi su reali differenze programmatiche. Abbiamo cercato di capire le motivazioni di tale scissione e tentato una composizione proponendo una lista allargata ai sostenitori della Baraldi. Risposta non pervenuta. Parimenti non è stata comunicata risposta al Pd, che ha tentato un’ulteriore mediazione che scongiurasse inutili spaccature col rischio di consegnare il Comune al centrodestra. Ed ora attoniti – concludono i sostenitori di Borghi - assistiamo al fatto che il Pd viene ingiustamente accusato dalla Baraldi di aver ‘cambiato idea’. Sappiamo che per questo motivo il partito ha perso il proprio segretario, dimissionario a seguito di una situazione diventata imbarazzante e di cui non portiamo responsabilità".

Alberto Greco