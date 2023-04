Elezioni a Serramazzoni, Forza Italia scende in campo: "Sosteniamo Simona Ferrari"

Continua a riscuotere consenso politico la lista civica ‘Noi per Serra’ guidata da Simona Ferrari (nella foto). Dopo l’idea, nei giorni scorsi, lanciata dal segretario provinciale Pd Roberto Solomita di appoggiare ‘dall’esterno’ la candidata civica, ieri Forza Italia ha ufficializzato l’indicazione di voto guardando proprio alla proposta di Simona Ferrari. "I contatti sono iniziati da tempo, l’appoggio espresso da Forza Italia è ponderato e convinto, consapevole di una candidatura civica, guardata con interesse da forze diverse tra loro, ma capace di garantire un valore aggiunto e trasversale di innovazione e prospettiva all’azione amministrativa. Ciò di cui, crediamo, Serramazzoni abbia bisogno per affrontare i tanti problemi sul campo: dalle strutture scolastiche ai servizi" dicono Piergiulio Giacobazzi, coordinatore provinciale e Maria Chiara Venturelli, responsabile Frignano di Forza Italia. Il centrodestra arriva così ad una spaccatura netta tra Fd’I, con diversi candidati nella lista a sostegno dell’uscente Bartolacelli, e FI, che sostiene dall’esterno Ferrari, nella cui lista è anche presente il coordinatore della Lega in montagna, Emanuele Baldi.