Elezioni, Azione in campo a sostegno di Righi

Si attendeva solo l’ufficialità, ma i rumors già circolavano: Simone Morelli, ex vice sindaco, scende di nuovo in campo nel panorama politico carpigiano. E lo fa nella nuova e recente veste di coordinatore cittadino di ‘Azione’, il partito di Carlo Calenda. Nello specifico, come comunicato dallo stesso Morelli e da Paolo Zanca, commissario provinciale del partito, ‘Azione’ entra nella coalizione di centro sinistra che candida Riccardo Righi a sindaco di Carpi alle amministrative di giugno. "Un partito a orientamento liberale, pragmatico, meritocratico – affermano Morelli e Zanca – capace di portare, nella coalizione che ha in Righi il candidato sindaco, un contributo essenziale per dare alla nostra Carpi quell’impulso di cui ha un grande bisogno". "Azione Carpi, a guida Simone Morelli – prosegue il comunicato a doppia firma – si appresta a questo impegno con grande determinazione, consapevole della forza dei contenuti, della conoscenza approfondita del territorio, della capacità di affrontare le sfide con l’esperienza di chi vive quotidianamente la città. ‘Azione’ vuole rappresentare quel mondo operoso, imprenditoriale, del lavoro che ha fatto la fortuna di Carpi, vuole essere un collante sicuro tra quanto la nostra città è stata e quanto potrà diventare". Vengono poi elencati i punti chiave: "Crediamo alla sanità pubblica e sull’ospedale assicuriamo il massimo impegno, senza fare sconti a niente e a nessuno con la libertà che ci contraddistingue; pensiamo che l’economia sia il volano di benessere e faremo di tutto per semplificare gli investimenti e collegarli a sgravi fiscali. Ambiente, e non ambientalismo, nel rispetto del creato e dei giovani innanzitutto". E ancora, con riferimento ad Aimag, "un nuovo Patto di sindacato che tuteli il patrimonio pubblico e la rappresentanza dei territori, e il tema della sicurezza, perché vogliamo rendere Carpi di nuovo bella, attrattiva. Lieti di far parte della coalizione progressista, siamo certi che, grazie ad ‘Azione’ guidata da Simone Morelli, la prossima Amministrazione di Carpi saprà raggiungere quegli obiettivi che, oggi, restano ancora lontani. La nostra visione della città saprà fare la differenza". Il nome di Morelli circolava nelle stanze della politica già dal momento in cui l’ultima questione processuale si era conclusa, a settembre scorso, con la sentenza assolutoria nei suoi confronti dal reato di tentata diffamazione secondo la denuncia presentata nel 2019 dal sindaco Alberto Bellelli. Uscito dalla scena processuale, l’ex vice sindaco è immediatamente rientrato in quella politica.

Maria Silvia Cabri