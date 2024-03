Elezioni, che la corsa abbia inizio

La discesa in capo del candidato di centrodestra – Luca Negrini – dà il via a una campagna elettorale che, ancora prima di cominciare, ha riservato colpi di scena inaspettati per una realtà come Modena. Il centrosinistra, dopo settimane di drammi, ha scelto Massimo Mezzetti e apparentemente sembra marciare compatto verso la meta anche se sindaco attuale e aspirante fanno fatica ad incrociarsi e nelle segrete stanze è partito il braccio di ferro sulle liste. Il centrodestra invece deve fare i conti da un lato con la prof Modena che corre in solitaria (e rosica voti) e dall’altro con la ’delusione’ di Giacobazzi. Insomma, le premesse ci dicono che non c’è nulla di scontato.