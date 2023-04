Elezioni comunali 2023 Serramazzoni: il civico Zanoli la spunta e la corsa sarà a tre

E’ ufficiale: alle comunali di Serra andrà in scena una sfida a tre. Il terzo candidato, inedito e anche lui civico, è Giorgio Zanoli, 69 anni, ex viceprefetto aggiunto di Modena, riuscito per un soffio a formalizzare la propria candidatura. Andrà così ad affiancarsi a Simona Ferrari e Claudio Bartolacelli nella corsa per il posto più alto in piazza Tasso. "L’intenzione è di proporre una politica diversa dalle solite, sulla base di alcuni principi che ho sempre propinato fin dalla giovinezza e meritano di essere portati avanti a fatti - sottolinea Zanoli -. Nella società di oggi, questa è sicuramente una grande sfida, ma io sono un ‘combattente’ e, per questo, ci credo davvero". L’appuntamento ai seggi del 14-15 maggio si avvicina e, dopo che ieri alle 12 si è chiusa la finestra temporale per la presentazione delle liste, lo scenario appare ormai definito. A sostegno dell’avvocato civilista Simona Ferrari si schiera la lista ‘Noi per Serra’, composta da: Giorgio Quattrini, Annamaria Dallari, Alberto Sghedoni, Alessandra Preti detta Lalla, Fabio Gorrieri, Lara Prampolini, Giampaolo Toni, Sonia Carnevali, Nicholas Salsi, Simone Tassoni, Monica Mantovi, Emanuele Baldi. "La scelta dei candidati è stata dettata in primis dalla volontà di dare un segnale di cambiamento, includendo solo persone che non fossero riferibili all’attuale amministrazione" dice Simona Ferrari.

L’ex viceprefetto Giorgio Zanoli, è sostenuto dalla lista civica ‘Rinascita’, composta da: Monica Baraccani, Stefano Baroni, Gian Luca Furini, Giuliana Gelsomini, Pio Antonio Martinelli, Angela Pedroni, Simon Sitti, Gian Carlo Venturelli, Monica Vignudini, Bernardetta Zaccaria. Dal fronte di Claudio Bartolacelli, confermata in toto la Giunta uscente e l’appoggio di Fd’I. Ecco i nomi della sua civica ‘Serramazzoni’: Fabio Cangini, Valeria Barbieri, Fabio Caselli, Gian Paolo Casolari, Cristiano Degli Antoni, Luigi Ghiaroni, Vincenzo Guarna, Rita Lorenzini, Valentina Lugli, Mara Marcellan, Erika Muzzarelli, Francesco Spatafora.

Riccardo Pugliese