Elezioni, così Francesca Graziosi scende in pista

Anche a Marano fervono i lavori sul fronte politico in vista delle prossime elezioni comunali. È stato ufficializzato infatti il nome di un altro candidato a sindaco, che sfiderà dunque l’attuale primo cittadino Giovanni Galli in quella che si profila una sfida a due.

Si tratta in particolare di Francesca Graziosi, 49 anni, due figli, "maranase da diverse generazioni – spiega lei stessa – con a cuore questo comune e tutti i suoi cittadini".

Francesca Graziosi correrà per la lista "Marano Futura" e avrà con lei in lista, a competere per la carica di consiglieri comunali, Marzia Giovanelli, Alessandra Fraulini, Silvia Della Casa, Francesca Serri, Alessandro Pignatti (consigliere uscente) e Virginio Leonelli (consigliere uscente). "Siamo una lista civica – spiega Graziosi – composta da cittadini di diverso pensiero e orientamento politico che, in comune, hanno a cuore il futuro di Marano e che negli anni hanno maturato una forte insoddisfazione della situazione attuale del paese".

Ma non è finita qui. "Pur consapevoli che sarebbe molto più facile presentarci con un programma elettorale fatto di grandi promesse e progetti, e constatata l’attuale situazione economica del paese, preferiamo essere onesti e non raccontare solo sogni e illusioni – continua Graziosi –.Il nostro è e sarà un progetto semplice ma molto concreto, con obiettivi che realizzeremo".

Per i prossimi giorni Graziosi ha poi annunciato la presentazione del programma di Marano Futura. Le elezioni comunali si terranno i prossimi 8 e 9 giugno.

m.ped.