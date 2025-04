Elezioni dei rappresentanti sindacali. Uil: "Liste, risultati esaltanti"

Si sono conclusi gli scrutini per le elezioni dei Rappresentati sindacali unitari in tutti i contesti lavorativi del Pubblico impiego del Modenese e dalla Uil ritengono il risultato "esaltante".

Nel settore dell’istruzione si registra un incremento di voti pari al 110% rispetto alla scorsa tornata elettorale triplicando il numero di Rsu elette che passano da 6 a 20.

Stesso trend nelle Funzioni centrali, ovvero quel comparto che riunisce i ministeriali, l’Inps, l’Istituto territoriale del lavoro ed altri enti; proprio in questi ultimi due Enti la Uilpa diventa il primo sindacato ed è boom di consensi +137% e 270 voti registrati.

Nella sanità sono circa 400 i voti in più registrati dalla Uil Fpl superando così i 1800 consensi con un balzo del 50% rispetto al 2022, unica organizzazione sindacale confederale in aumento nel numero di delegati eletti 30 RSU rispetto alle 25 del 2022.

Negli enti locali i consensi aumentano del 20% con la novità dell’elezione di rappresentanze UIL nel Comune di Fiorano Modenese e Mirandola, confermando la presenza in tutti gli altri.

"La coerenza della linea sindacale della nostra organizzazione – spiega Roberto Rinaldi, coordinatore confederale Uil Modena – è stata apprezzata da migliaia di lavoratrici e lavoratori del contesto pubblico che, con il loro voto, danno forza alle rivendicazioni che sosteniamo a tutti i livelli, governativo, regionale, territoriale ed aziendale; ricordo che la Uil ha detto no ad aumenti salariali da fame proposti in tutti i settori. Ora più che mai chiediamo di rinnovare i contratti collettivi nazionali con aumenti economici in linea con quelli dei Paesi europei più avanzati".