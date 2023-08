"Elezioni, dialogo aperto con la città Lavoriamo a una coalizione ampia"

Il mese di settembre si avvicina e con esso la piena ripresa dell’attività politica che simbolicamente segna il vero e proprio inizio della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative di giugno 2024.

Ancora tante le supposizioni, le ipotesi, in un quadro che, per quanto riguarda l’attuale maggioranza di sinistra, presenta varie incertezze, anche considerando che l’attuale sindaco Alberto Bellelli non potrà essere più rieletto essendo al suo secondo mandato.

Sul punto interviene Daniela Depietri, segretaria cittadina del Pd.

Come si sta preparando il partito da lei guidato?

"Siamo già in marcia da tempo: a inizio luglio abbiamo tenuto un’assemblea cittadina con oltre un centinaio di iscritti che, all’unanimità, hanno approvato il documento programmatico, la road map che ci porterà fino alle elezioni. Lo abbiamo detto sin da subito: ‘Le idee insieme alle persone’. Ora siamo in ascolto della città, e organizziamo incontri tematici da cui nasceranno i punti del programma con cui la coalizione di centro sinistra si presenterà a chiedere la fiducia dei carpigiani".

‘Coalizione’: con quali forze la state costruendo?

"Con tutte quelle disponibili, destra esclusa. Stiamo avviando interlocuzioni dal Movimento 5 Stelle a Carpi Futura, Italia Viva, Sinistra Italiana e Verdi e anche con le civiche. Tutte le realtà che pensino a una Carpi proiettata nel futuro, senza rifugiarsi in impossibili e pericolosi sogni di ritorno al passato".

Quale sarà il punto principale del vostro programma?

"A stabilirlo sarà il dialogo con la città, perché è dal confronto che prenderanno corpo il programma e le sue priorità. Siamo democratici: le idee migliori nascono insieme. In ogni caso, i punti principali saranno animati dai valori che ci contraddistinguono: attenzione a coniugare le tre ‘S’ ovvero Sviluppo, Solidarietà e Sostenibilità, perché il benessere è fondamentale, ma nessuno va lasciato indietro, e senza equilibrio con l’ambiente non ci può essere alcun futuro. Anche sanità e servizi sociali saranno un tema importantissimo da prendere in considerazione".

In caso di vittoria, quale sarebbe il primo provvedimento amministrativo della vostra Giunta?

"Non abbiamo risposte preconfezionate: i progetti sono tanti ma quel che faremo emergerà dal confronto e dal dialogo".

Come sarà scelto il vostroa candidatoa sindaco?

"Come emerge dal documento: sarà un candidatoa di coalizione, capace di parlare alla testa e al cuore dei cittadini, portatore o portatrice sia di competenze che di entusiasmo. Se servirà, se si faranno avanti più nomi, intraprenderemo convintamente il percorso delle primarie, perché il confronto è sempre stimolante".

È tempo per un candidato donna?

"E’ il tempo per il candidato migliore: che sia donna o uomo. La sola cosa importante è che abbia a cuore il futuro di Carpi, l’intelligenza per immaginarlo, la determinazione per costruirlo e la capacità di motivare la squadra che sarà al suo fianco.

Perché questo non sarà solo un percorso di chi sarà in Municipio, ma di tutti i carpigiani".

Maria Silvia Cabri