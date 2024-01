Elezioni, ecco i nomi del Pd

Sceglie i suoi candidati, il pd di Formigine, in coda all’assemblea svoltasi che, giovedì sera, ha fatto il punto della situazione sulla campagna elettorale e presentato i candidati alla carica di Sindaco. Pietro Ghinelli, consigliere comunale del pd, l’attuale presidente del consiglio comunale Elisa Parenti e il videsindaco Simona Sarracino sono i tre nomi che compongono la ‘rosa’ con cui il partito democratico si presenterà alle liste alleate per trovare una convergenza. "Dall’assemblea, a livello di programma – spiega il segretario Luca Malagoli - sono emerse le prime indicazioni relative alle attuali difficoltà sociali e produttive, base per impostare il lavoro di dettaglio previsto per i prossimi mesi, in continuità con quanto fatto fino ad ora, nel solco di una politica di centrosinistra capace di tenere assieme l’attenzione a tutte le situazioni problematiche con il mantenimento di un tenore di vita dignitoso per tutti". Per quanto riguarda invece i candidati, ha aggiunto Malagoli, "il percorso compiuto, delineato dall’assemblea nel corso di un anno di incontri e discussioni, ci ha permesso di trovare la sintesi cercata: abbiamo tratteggiato la figura del prossimo candidato Sindaco mettendo assieme competenza e capacità di ascolto di tutte le forze politiche afferenti, a vario titolo, al centrosinistra, con una figura che sia giovane e donna, per confermare una tendenza evidente e apprezzata nel nostro Comune". Il prossimo passaggio, come detto, prevede l’incontro con le liste alleate per cercare un accordo sul nome del candidato/a sindaco.