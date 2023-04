Elezioni, ecco la lista del candidato Simona Ferrari

Si chiuderà oggi alle ore 12 la possibilità di presentare le liste in vista delle urne del 14-15 maggio. A Serramazzoni il panorama appare ormai allineato, con il sindaco uscente Claudio Bartolacelli che sfiderà l’avvocato Simona Ferrari, anche se è probabile che a loro si affianchi in extremis anche un terzo inedito candidato. Intanto, la civica ‘Serramazzoni’ di Bartolacelli ha ufficializzato il sostegno di Fratelli d’Italia: a capo della lista ci sarà proprio Fabio Cangini, presidente del circolo di Fd’I di Serra. Per quanto riguarda la candidatura di Simona Ferrari, ieri è stata ufficialmente depositata in Comune la lista a suo sostegno ‘Noi per Serra’. Ecco i candidati a consigliere: Giorgio Quattrini, Annamaria Dallari, Alberto Sghedoni, Alessandra Preti detta Lalla, Fabio Gorrieri, Lara Prampolini, Giampaolo Toni, Sonia Carnevali, Nicholas Salsi, Simone Tassoni, Monica Mantovi, Emanuele Baldi