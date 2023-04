Elezioni, ecco Magnani "Un futuro per le famiglie"

Il quadro dei candidati a sindaco del Comune di Polinago pare definito. Due le compagini, entrambe civiche, che si fronteggeranno in occasione delle elezioni del 14 e 15 maggio prossimi. Sono ‘Lista Civica per Polinago’, con candidato a primo cittadino il sindaco uscente Gian Domenico Tomei (PD) e ‘Noi Polinago’ con alla guida Simona Magnani, attuale capo dell’opposizione consiliare, appoggiata da tutti i partiti di centro destra. Le ha sciolte ieri le riserve Simona Magnani, 40 anni, ingegnere libero professionista esperto di progettazione del territorio e consulenza a comuni e imprese.

"Su stimolo dei cittadini – spiega - e dopo una serie di confronti con il consigliere Graziano Rossi e tutto il gruppo di validissime persone che a breve presenteremo, ho deciso di accettare la candidatura e mettermi nuovamente a disposizione per costruire e realizzare assieme un progetto di rilancio e rinnovamento, ormai non più rimandabile. Ce lo chiedono i cittadini preoccupati dopo anni di appiattimento amministrativo e scelte discutibili". La Magnani è presente in Consiglio comunale da 15 anni. "Forti dell’esperienza amministrativa maturata a diversi livelli e di tutti i contatti col territorio, non ci spaventa il lavoro che ci aspetterà – dice -. Ciò che serve ad oggi a Polinago è una nuova prospettiva. Dobbiamo mettere in atto una seria politica, fatta da azioni volte ad una visione di paese a lungo termine che porti e creare le condizioni affinché Polinago torni ad essere vista come un luogo di prospettiva, dove nuove famiglie e nuove opportunità di lavoro possano insediarsi. Abbiamo un territorio e una qualità della vita che ad oggi tanti ci invidiano, ma ciò non basta se poi vacillano i servizi e ci accontentiamo di gestire l’ordinario".

Spiega che all’interno della loro ricetta di rilancio giocano un ruolo fondamentale gli esercizi pubblici e i luoghi di aggregazione, servizi di pubblica utilità imprescindibili per la comunità. Viabilità, telecomunicazioni, riqualificazione energetica, sicurezza, promozione e valorizzazione del territorio in chiave turistica ed enogastronomica, educazione civica, sport, cultura e benessere alcuni degli altri temi importanti e imprescindibili del nostro progetto di rilancio".

Walter Bellisi