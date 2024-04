Elezioni, ecco Malavasi: "Mi candido per colmare un vuoto al centro"

Ha preso il via ufficialmente ieri, con una conferenza stampa, la campagna elettorale del candidato centrista Claudio Malavasi. Presenti all’iniziativa tutti i maggiori referenti della coalizione imperniata sulle due liste civiche Liberi di Scegliere e Malavasi Sindaco. A tenere, infatti, banco nell’incontro sono di volta in volta intervenuti oltre al segretario provinciale di Popolo e Libertà Bruno Rinaldi, gli onorevoli Giuseppe Galati (vicepresidente vicario di Noi Moderati) e Simona Vietina (Coordinatrice Regionale Democrazia Cristiana), Marco Mastacchi (Capogruppo Regionale Rete Civica), Antonio Platis (Vice coordinatore regionale Forza Italia) e Linda Genesini (UDC Emilia Romagna). Nel corso della presentazione, lo stesso Malavasi ha tenuto a precisare che la scelta di correre fuori dall’alleanza con Lega e Fratelli d’Italia non è stata data altro che "dalla necessità di colmare uno spazio politico di centro ora del tutto vuoto e che i due partner nazionali non hanno, per loro stessa natura, in alcun modo la possibilità di rappresentare". Poi Malavasi, 60 anni, manzolinese da generazioni, dottore commercialista, docente a Unimore, dirigente della Croce Rossa Italiana e in passato comandante della polizia locale, ha continuato: "Castelfranco ha bisogno di riforme tanto avvedute quanto sostanziali. Ed è per questo che siamo pronti a cogliere una sfida avvincente e che ci vedrà trasformare la città secondo una logica più funzionale, nonché maggiormente in linea con le nuove esigenze della popolazione". Tra i nomi contemplati all’interno delle liste, molte le facce note tra cui Cristina Girotti Zirotti, Andrea Ognibene, Valentina Zucchetti e Diego Di Cosmo. Tra le priorità già indicate da Malavasi c’è la sanità, con il ripristino del Pronto Soccorso a Castelfranco Emilia. m.ped.