Elezioni europee, grandi manovre. Giuditta Pini (Pd): "Io mi candido"

Davanti alle oltre 350 persone che hanno riempito la sala di Laboratorio Aperto per l’incontro con Francesco Costa, giornalista e blogger esperto di politica americana, Giuditta Pini ha risposto positivamente ad una domanda sulle elezioni europee di giugno: "Credo che davanti a una sfida così importante non solo per noi ma per l’esistenza stessa dell’Unione Europea chi può dare una mano abbia il dovere di darne non una, ma due, di mettersi in gioco abbandonando i tatticismi e mettendo sul campo idee e proposte, quindi sì, mi candido".

Nel corso della serata, Francesco Costa - già autore di molti saggi, vicedirettore de Il Post e autore di uno dei podcast più seguiti in Italia - ha approfondito la complessa situazione della politica americana, che vedrà a novembre un nuovo confronto tra Biden e Trump. Dagli scenari oltreoceano si è passati poi alla situazione italiana ed europea, con Costa che ha incalzato Giuditta Pini rispetto alle imminenti sfide politiche. Spiega l’esponente dem: "L’Unione Europea deve essere all’altezza dei suoi ideali, un unicum senza precedenti della storia, il luogo dove possiamo lavorare perché a tutti i cittadini europei e a tutti coloro che vivono nell’Unione siano riconosciuti gli stessi diritti di cittadinanza, civili e sociali".

Conclude Pini: "L’Unione Europea rappresenta un sogno che dobbiamo saper coltivare, far crescere e proteggere da chi vuole abbatterlo tornando indietro a un’Europa chiusa e impaurita, tocca a noi fare questa battaglia".