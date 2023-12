Elezioni, FI ’stoppa’ Menani: "Ci sono varie ipotesi"

"Ci sono varie ipotesi in campo. Il percorso è in divenire". Dopo lo stop comunicato dalla presidenza provinciale di Fratelli d’Italia all’autocandidatura di Francesco Menani come sindaco della coalizione del centrodestra che correrà, a primavera, per governare Sassuolo, arriva anche quello di Forza Italia, che con il capogruppo in consiglio comunale Claudia Severi prende tempo. "Siamo uniti nei programmi, nelle idee per la città e lo saremo anche alle elezioni, dove io sarò il candidato e dove vinceremo", aveva scritto Menani sabato scorso rispondendo a Giulia Pigoni, che evidenziava tensioni all’interno di una maggioranza a suo dire ‘divisa’ e se sulla prima parte della risposta del sindaco di Sassuolo, quella relativa alla compattezza dello schieramento, nessuno obietta, sull’autocandidatura le reazioni sono molto più tiepide. Il primo ‘paletto’ lo ha messo Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fd’I ("ad oggi non risulta questa convergenza sul nome di Menani") ed il secondo proprio Cludia Severi. "Tra Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega non c’è, e non deve esserci, nessuna divisione, perché questo è l’elemento fondante alla base della ricerca, in corso, per individuare il candidato migliore", scrive il capogruppo di Forza Italia, che l’attuale sindaco di Sassuolo nemmeno lo nomina e fa sapere che "è in atto un confronto aperto e leale nel centrodestra che non esclude il candidato uscente, ma nel quale si stanno individuando anche ipotesi alternative".