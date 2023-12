Elezioni, Fratelli d’Italia punta sulla commercialista Barbara Goldoni

A Maranello il centrodestra sembra stringere sul candidato sindaco che sfiderà Luigi Zironi intenzionato a confermarsi per la seconda volta. Fratelli d’Italia, che guiderà la coalizione, sembra orientata a presentare la commercialista Barbara Goldoni che lavora in uno studio a Modena, ma risiede a Maranello. Nulla di ufficiale al momento, dal centrodestra bocche cucite. Anche perché si stanno vagliando anche altri nomi. Ma quello di Goldoni al momento sembrerebbe in pole position. Anche perché, stando alle indiscrezioni, è quello che più incontrerebbe il favore di Lega e Forza Italia che guarderebbero con interesse a questa candidatura. Il ragionamento nel centrodestra va fatto a livello complessivo di distretto. Fratelli d’Italia ha la golden share della coalizione ovviamente, forte dei risultati elettorali. Ma è chiaro che occorre misurare gli equilibri nei quattro comuni: se a Maranello il candidato o la candidata fossero espressione di Fratelli d’Italia è probabile che altrove potrebbero rappresentare altri partiti della coalizione. Intanto comunque Goldoni, di recente impegnata in politica, si sta accreditando presso gli ambienti importanti del partito. Dopo aver partecipato a settembre al congresso provinciale di Modena, in questi giorni guiderà la delegazione del circolo di Maranello ad Atreju la festa del partito e della destra italiana che si svolge a Roma dal 1998. "Sono felice di partecipare ad Atreju, un’occasione straordinaria per condividere idee, incontrare persone e discutere delle sfide e delle opportunità che ci attendono", sottolinea l’avvocato. "Sarà un momento per consolidare un eventuale mio impegno politico verso una Maranello più inclusiva, sociale e prospera. Sono certa che il programma di Atreju offrirà l’opportunità di stabilire connessioni significative utili anche ad un cambiamento positivo del paese in futuro. Diciamo che, visto che non ci va la Schlein, ci vado io".

Gianpaolo Annese