Elezioni, frattura a sinistra. Fronda contro Borghi: "No al terzo mandato"

In vista delle elezioni amministrative che si terranno probabilmente in avanzata primavera per eleggere il sindaco si spacca a San Prospero il fronte di centrosinistra. Il rinvio del voto l’8 e 9 giugno scorso e l’arrivo di un Commissario Prefettizio, nella persona della dottoressa Teresa Inglese, ha portato ad uno sfilacciamento della lista "San Prospero 2030 Sauro Borghi Sindaco", civica di centrosinistra che intendeva candidare per la terza volta l’ultimo sindaco, Sauro Borghi. Non tutti però sono d’accordo sulla riproposizione del sindaco uscente.

"Un gruppo di cittadini, animati dalla volontà di costruire un nuovo dialogo con la comunità – si annuncia in una nota sottoscritta – si sta incontrando regolarmente da alcuni mesi con l’obiettivo di ripensare priorità e strategie per il futuro del paese. Questo movimento, nato nell’ambito del centro-sinistra, si propone di affrontare temi e problemi con un approccio innovativo e idee alternative". A guidare la fronda anti-Borghi alcuni esponenti politici di primo piano del Pd, come gli ex assessori Eva Baraldi e Antonio Capasso, anche se ufficialmente il Pd – per ora – pare non avere preso posizione al riguardo.

Certo, da tempo giravano rumors attorno ad alcune figure vicine a Borghi, che si sentivano poco valorizzate e ascoltate, imputando all’ex sindaco di essere troppo "decisionista". "Vogliamo costruire insieme a cittadine e cittadini – fanno perciò intendere in proposito i firmatari del documento-manifesto - un senso di comunità e dimostrare che la politica inclusiva e partecipata è strumento utile per migliorare la qualità della vita di tutti".

Il passo compiuto da questo gruppo non era inaspettato e sicuramente è stato incoraggiato dal risultato conseguito localmente dal Pd nelle ultime due più recenti consultazioni (Pd 38,95%, l’8-9 giugno per Europee; 41,10%, 17-18 novembre per Regionali), che hanno consegnato al Pd una centralità che pareva essersi affievolita. Alla data della consultazione amministrativa mancano ancora diversi mesi, ma la frattura è ormai consumata.

"Vogliamo offrire una visione positiva e propositiva che affronti i problemi delle famiglie. Siamo convinti – fanno sapere da questo gruppo - che San Prospero abbia tutte le potenzialità per rilanciare un progetto che guardi oltre il commissariamento e costruisca un legame solido e duraturo tra cittadini ed istituzioni". E per rendere più esplicito che non si fermeranno a questa uscita dicono chiaramente che "nei prossimi mesi, il gruppo prevede di intensificare gli incontri pubblici".

Alberto Greco