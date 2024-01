Elezioni, il civico Pettinella scende in campo

Fervono a Savignano le "grandi manovre" in vista delle elezioni di primavera, con i savignanesi che saranno chiamati a eleggere il sindaco. Dopo l’ufficializzazione, sul fronte del centro sinistra, dell’attuale primo cittadino Enrico Tagliavini che correrà per il bis, è in procinto di arrivare anche l’ufficialità dai civici della Lista dei Cittadini, i quali dopo il decennio di Germano Caroli alla guida del comune, nella scorsa tornata elettorale sono stati sconfitti di un solo voto. Per riprovare a riprendere la guida di Savignano, la Lista dei Cittadini si affiderà con tutta probabilità a Liborio Pettinella, classe 1961, già responsabile commerciale e dirigente d’azienda, oggi in pensione. Al Carlino, Pettinella ha spiegato: "Faccio parte dell’esecutivo della Lista dei Cittadini dal 2009 e ho sempre seguito, pur da ’dietro le quinte’, la politica locale. Quando dai membri della Lista mi è stata chiesta la disponibilità a candidarmi, mi sono preso alcuni giorni per confrontarmi in famiglia e poi ho accettato con molto piacere. Sono contento e onorato di questa richiesta. Come da nostro regolamento interno, l’ufficialità dovrà essere ratificata dall’assemblea degli iscritti, che è in programma il 18 gennaio". Poi, scendendo più nel particolare, Pettinella aggiunge: "Ora stiamo lavorando al programma, che sarà pronto in febbraio. Posso senz’altro già anticipare che lavoreremo su temi come l’ambiente, il sociale, la scuola e la possibilità di dare voce ai cittadini. Vogliamo che i cittadini siano partecipi dell’amministrazione". Nessun affondo, almeno per il momento, sull’attuale primo cittadino, che dovrà sfidare nelle urne. Dice Pettinella: "Per quanto ci riguarda, noi puntiamo a fare la nostra corsa in tranquillità, senza fare alcuna guerra. Non abbiamo niente contro l’attuale amministrazione; semplicemente, loro hanno delle idee e noi ne abbiamo altre". Quanto a possibili aperture ai partiti, Pettinella è chiaro: "La nostra è una lista di cittadini. Siamo disponibili ad ascoltare tutti coloro che, da destra e da sinistra, si presentano come persone, senza anteporre simboli di partito".

m. ped.