Elezioni, il nodo alleanze. I Cinquestelle ’avvertono’ il Pd:: "Pronti anche a correre da soli"

"Probabilmente, distratto dai suoi impegni a Roma, Matteo Richetti non ha avuto modo di apprezzare il lavoro svolto dal nostro gruppo consiliare". Il Movimento Cinquestelle non perde tempo e controbatte alle affermazioni del parlamentare di Azione.

"Sarebbe fin troppo facile rispondere al deputato a mezzo stampa per dare fiato alle polveri, preferiamo invece parlare di Modena e di un programma che non si fermi alla stessa legislatura ma che veda un percorso di lungo respiro, di quella che sarà Modena tra 20 anni, le battute sui racchettoni e rododendri sono al limite dell’offensivo verso il lavoro puntuale coerente e sempre presente dei nostri esponenti in consiglio comunale", dichiara il coordinatore provinciale dei Cinquestelle Massimo Bonora.

"Il nostro gruppo consiliare (Giovanni Silingardi, Enrica Manenti, Barbara Moretti e Andrea Giordani) è composto da persone capaci, diligenti, che hanno a cuore il bene dei cittadini di Modena, nel solco di quelli che sono i principi e valori del M5S di Giuseppe Conte".

Riguardo alla formazione di una possibile coalizione, il Movimento Cinquestelle esprime apertura nei confronti di Massimo Mezzetti come candidato sindaco. "Non abbiamo pregiudizi verso Mezzetti. Siamo pronti a sederci al tavolo per delineare insieme le azioni guida e le priorità per la città. E’ questo l’intento, già dichiarato in tutte le sedi, nel quale vogliamo sederci al tavolo di coalizione e capire se ci sono le condizioni per aprire un percorso comune", aggiunge Bonora, sottolineando l’importanza di un "dialogo costruttivo e di un’azione condivisa per il bene di Modena".

Il Movimento Cinquestelle ribadisce inoltre l’importanza del programma come faro delle proprie politiche. "Per noi il programma non è solo un documento, ma rappresenta il faro che guida tutte le nostre azioni e decisioni. È essenziale che qualsiasi coalizione condivida questa visione e lavori insieme per realizzare le priorità della città".

Con questo approccio riflessivo e aperto al dialogo, il Movimento Cinquestelle di Modena mostra la sua volontà di lavorare insieme ad altre forze politiche per il bene della città, sempre con un occhio di riguardo verso le esigenze reali dei cittadini e la condivisione di un progetto comune di sviluppo e miglioramento.

"Siamo intenzionati a continuare il confronto con il PD, ma siamo altrettanto pronti a intraprendere una corsa in autonomia (o con chiunque sia interessato) nel caso in cui non si raggiunga un accordo su quei punti che riteniamo essenziali per Modena e i suoi cittadini. Il nostro programma è stato sviluppato e ampliato rispetto al passato, grazie al lavoro svolto in questi anni in Consiglio Comunale e all’elaborazione politica del nostro gruppo territoriale. Inoltre, vantiamo la disponibilità del nostro candidato Sindaco, una figura riconosciuta e apprezzata su più fronti e siamo certi possa unire consenso attorno a sé", conclude Bonora.